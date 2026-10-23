Cristiano Ronaldo pensó que había contribuido con un gol a la victoria por 1-3 del Al-Nassr ante el Al-Faisaly el viernes, pero al acabar el partido se llevó una decepción. El tanto del portugués de 41 años fue registrado oficialmente como gol en propia puerta de Andrei Girotto. Así, Ronaldo se queda, por ahora, en 981 goles oficiales en su carrera.

El Al-Nassr comenzó muy bien el partido a domicilio y se adelantó pronto. Abdullah Al-Hamdan abrió el marcador tras enviar el balón a la red a pase de Sadio Mané. Los visitantes se fueron al descanso con una ventaja de 0-1.

Poco después de la reanudación, Ronaldo pareció aportar su gol a la victoria. En el minuto 49, João Félix envió un centro preciso al área, donde su compatriota portugués esperaba para rematar. Ronaldo cabeceó el balón y este acabó en la portería: 0-2.

Sin embargo, quedaba por ver si el cinco veces ganador del Balón de Oro podía anotarse realmente el tanto. Ronaldo prolongó de cabeza el centro de Félix, pero el balón golpeó directamente en el defensa Girotto antes de entrar en la portería. Por eso, en las redes sociales se debatió ampliamente si se trataba de un gol de Ronaldo o de un gol en propia puerta.

Para determinarlo, la cuestión principal era si el cabezazo de Ronaldo ya iba hacia la portería antes de que Girotto desviara el balón. Según muestran las imágenes, no era así, por lo que el tanto se atribuyó al defensa en propia puerta.

Mientras tanto, el Al-Faisaly no se dio por vencido. En el minuto 66, Théo Bongonda devolvió la emoción al partido con el gol que recortó distancias: 1-2. El Al-Nassr tuvo que emplearse a fondo en la recta final para asegurar la victoria.

A poco más de diez minutos del final, Ângelo Gabriel acabó definitivamente con la incertidumbre sobre el resultado. El suplente recibió un pase de Al-Hamdan y colocó el balón con un magnífico disparo con efecto en el palo largo. Así estableció el 1-3 definitivo y aseguró los tres puntos para el Al-Nassr.











