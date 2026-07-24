El extremo brasileño Malcom continuó con su gran nivel en los partidos amistosos que disputa el Al-Hilal antes del inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027, para conducirlo a lograr una nueva victoria a costa del campeón de África.

El Al-Hilal venció al Mamelodi Sundowns sudafricano por 2-0, en el partido amistoso que enfrentó a ambos, este viernes, en la concentración externa del "Líder" en Austria, en preparación para la nueva temporada.

El encuentro fue testigo del gran desempeño de Malcom, quien marcó los dos goles del Al-Hilal, comenzando en la primera parte tras quedarse solo ante la portería, después de un pase destacado del centrocampista serbio Sergej Milinković-Savić.

El propio extremo brasileño añadió el segundo gol en la segunda parte, tras convertir directamente en la red un centro del recién llegado Sabri Dahal.

De este modo, Malcom ha marcado 3 goles en los dos partidos amistosos del Al-Hilal en su concentración externa en Austria, ya que había anotado un gol durante la victoria sobre el Sturm Graz austriaco por 2-1.

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, se preocupó por dar la oportunidad a numerosos elementos, entre ellos los nuevos fichajes, y a la cabeza de ellos el guardameta internacional Mohammed Al-Owais, que participó por primera vez en la segunda parte.

Cabe recordar que el "Líder" disputará dos nuevos partidos amistosos en su concentración externa en Austria, ante el Mouloudia de Argel, el día 29 de julio en curso, y el Al-Ahli catarí el día 3 de agosto próximo.