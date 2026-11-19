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El iraní Alireza Beiranvand, portero del Tractor, hizo historia al ser coronado como mejor jugador de Asia de 2026, por delante de los saudíes Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dawsari.

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Este jueves se celebró la gala de entrega de los premios a los mejores de Asia en el Aksra Theatre King Power de Bangkok, la capital tailandesa, que ya había acogido la ceremonia en 2017. En ella se entregaron galardones en 19 categorías diferentes.

Entre los premios entregados durante la gala figuraba el de mejor jugador de Asia, por el que compitieron Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dawsari , además del iraní Alireza Beiranvand, portero del Tractor.

Alireza Beiranvand, mejor jugador de Asia

Alireza Beiranvand conquistó por primera vez en su carrera el premio al mejor jugador de Asia, tras el nivel mostrado con el Tractor y con la selección de Irán a lo largo de este año.

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Beiranvand se convirtió así en el primer portero que logra el galardón al mejor jugador de Asia desde que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) lo adoptó en 1994.

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Además, el veterano guardameta devolvió el premio a Irán después de 22 años de ausencia, desde que Ali Karimi lo ganara en 2004.

¿Alireza Beiranvand o Firas Al-Buraikan? ¿Quién es el rey de Asia?

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La elección de Beiranvand ha generado polémica sobre si realmente lo merecía, ya que todos esperaban que Firas Al-Buraikan ganara el premio por primera vez en su carrera, tras el gran nivel que exhibió con el Al-Ahli y con la selección de Arabia Saudí durante el último año.

Al-Buraikan condujo al Al-Ahli a conquistar la Liga de Campeones de la AFC Élite por segunda vez en su historia, y además por segunda temporada consecutiva, tras vencer al Machida Zelvia japonés por 1-0 en la final.

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El jugador de 26 años tuvo la última palabra en aquel torneo: saltó al campo como suplente en la final y anotó el agónico gol de la victoria en el sexto minuto de la prórroga.

Por el contrario, Beiranvand no logró llevar al Tractor a ninguna gloria continental, ya que el equipo quedó eliminado de la Liga de Campeones de la AFC Élite en los octavos de final tras caer por 3-0 ante el Shabab Al-Ahli emiratí.

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Lo curioso es que Beiranvand fue el principal responsable de la eliminación del Tractor, al ver la tarjeta roja en el minuto 52 del partido.

Los logros con las selecciones: el Mundial no es el juez

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Los logros de Al-Buraikan no se limitaron al Al-Ahli, ya que también llevó a Arabia Saudí a conquistar la 27.ª edición de la Copa del Golfo, «Khaleeji 27», el pasado mes de octubre.

El delantero saudí guio a su selección hacia su cuarto título en el torneo del Golfo, el primero en 23 años, tras marcar otro gol decisivo en la final, en la victoria por 2-0 sobre Emiratos Árabes Unidos.

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Gracias a su gran rendimiento, Al-Buraikan fue el máximo goleador de «Khaleeji 27» con 3 tantos, ya que también había anotado un doblete ante Omán en la fase de grupos.

El lado negativo del año de Firas Al-Buraikan fue no lograr marcar ningún gol en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, pese a ser titular en los tres partidos de la fase de grupos.

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Sin embargo, la participación mundialista de Beiranvand tampoco fue la mejor: fue el portero titular de Irán en los tres partidos de la fase de grupos y se despidió pronto del torneo, exactamente igual que Arabia Saudí.

Beiranvand solo logró dejar su portería a cero en una ocasión, en el empate sin goles ante Bélgica en la segunda jornada, mientras que encajó dos goles ante Nueva Zelanda y otro ante Egipto.

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Cabe recordar que el triunfo del portero iraní impidió al delantero del Al-Ahli convertirse en el séptimo jugador saudí en ganar el premio al mejor jugador de Asia desde que la AFC lo adoptó en 1994.

Saeed Al-Owairan fue el primer ganador del galardón bajo el paraguas de la AFC, en 1994, antes de que se le unieran Nawaf Al-Temyat en 2000, Hamad Al-Montashari en 2005, Yasser Al-Qahtani en 2007, Nasser Al-Shamrani en 2014 y, por último, Salem Al-Dawsari en 2022 y 2025.