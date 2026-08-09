A contracorriente: una estrella del Real Madrid desafía a la afición y cierra la puerta a su salida de forma definitiva

En una postura que refleja su determinación por reivindicarse, el centrocampista francés Eduardo Camavinga, de 21 años, ha decidido rechazar escuchar cualquier oferta para abandonar el Real Madrid, aferrándose a permanecer en el Santiago Bernabéu hasta la finalización de su contrato en 2029, pese a las duras críticas que recibe de la afición del conjunto blanco tras una temporada decepcionante.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que Camavinga no está dispuesto actualmente a considerar ninguna opción fuera de la capital española, a pesar de ser uno de los nombres más destacados como candidatos a abandonar el Real Madrid, en vista de que lleva meses sufriendo para ofrecer su mejor versión, así como del freno a su notable evolución que auguraba un futuro prometedor cuando llegó procedente del Rennes francés.

Parece que la negativa del centrocampista español Rodrigo Hernández a incorporarse al Real Madrid, en una operación en la que su fichaje parecía cerrado, ha abierto la puerta a la posibilidad de que Camavinga desempeñe un papel fundamental en el proyecto del director técnico José Mourinho para la nueva temporada, especialmente ante la necesidad del conjunto blanco de reforzar el centro del campo.

Pese al duro golpe que recibió tras quedar excluido de la convocatoria del seleccionador Didier Deschamps para el Mundial 2026, el jugador francés fue uno de los pocos futbolistas que completaron la pretemporada desde el principio, en una clara señal de su compromiso y su deseo de recuperar su nivel habitual.

Esta postura representa una gran apuesta de Camavinga por su capacidad de superar la crisis que atraviesa, ya que afronta críticas mordaces de toda la afición del Real Madrid, que considera que su evolución se ha frenado de forma notable, después de haber sido considerado uno de los talentos jóvenes más destacados de Europa a su llegada a la capital española.