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Florian Wirtz marcó en el minuto 79 con un disparo que entró tras tocar el poste y resultó decisivo en la victoria del Liverpool por 3-0 ante el Club Brujas en la Champions League. Pese al contundente resultado, el mediapunta alemán admitió que el equipo de Andoni Iraola estuvo lejos de su mejor nivel y confesó que ni siquiera miró dónde estaba el portero antes de disparar.

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Wirtz admite que el 3-0 favorece al Liverpool en Brujas

Florian Wirtz admitió que el Liverpool estuvo lejos de su mejor versión pese a imponerse por un contundente 3-0 al Club Brujas a domicilio en la Champions League el miércoles por la noche. Aunque Alexander Isak abrió pronto el marcador tras un error de Yann Sommer, el conjunto belga puso a prueba a Alisson Becker en varias ocasiones y vio cómo Dominik Szoboszlai bloqueaba un remate de Joaquin Seys antes de que los goles tardíos de Wirtz e Isak sentenciaran el encuentro.

«Lo más importante es que tenemos los puntos. No diría que haya sido nuestro mejor partido de la temporada. Hubo muchas cosas que no hicimos bien, pero por momentos jugamos un buen fútbol», declaró Wirtz a TNT Sports. «No fue fácil aquí: nos presionaron mucho. Puede que el 3-0 no refleje cómo fue el partido, pero estamos contentos y demostramos nuestra calidad».

«Ni siquiera miré dónde estaba el portero»

El Liverpool logró por fin aliviar la presión en el minuto 79, cuando Rio Ngumoha, el adolescente que había entrado como suplente por el lesionado Victor Munoz antes del descanso, cambió el juego de derecha a izquierda en un contraataque. Wirtz controló el balón en la frontal del área y, con su siguiente toque, lo envió al fondo de la red con un disparo de rosca que golpeó el poste izquierdo.

«Fue otro pase de Rio [Ngumoha] y pensé que iba a probar. Ni siquiera miré dónde estaba el portero, así que fue un bonito gol», reveló Wirtz. «Era importante marcar el segundo; queríamos hacerlo pronto en la segunda parte, pero tardamos un poco. Sin duda fue importante y, después, Alex [Isak sentenció] el partido por completo».

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El Liverpool resistió la intensa presión del Brujas antes de sentenciar

En una noche de frío intenso en el estadio Jan Breydel, el Liverpool dominó la posesión al principio, hasta que la intensidad de la presión individual del Brujas le hizo cometer errores. Felix Lemarechal estuvo cerca de marcar en dos ocasiones y Nicolo Tresoldi puso a prueba a Alisson antes de que el gol de Wirtz acabara con la resistencia local.

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Antes, en la segunda parte, Wirtz también había generado una ocasión clara con un centro raso que Isak dejó de cara a Szoboszlai, pero Sommer detuvo el remate del capitán circunstancial.

El Liverpool ya piensa en recibir al FC Porto en Anfield

La victoria sitúa al equipo de Andoni Iraola con 12 puntos en cinco partidos de la fase de liga de la Champions League y lo mantiene en el camino hacia la clasificación directa para las eliminatorias.

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El Liverpool recibirá al FC Porto en Anfield en su próximo partido europeo. Allí, Wirtz y sus compañeros intentarán combinar la eficacia de cara a puerta con un mayor control durante los 90 minutos.