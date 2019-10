A Carlos Vela le gustaría ir cedido al Barcelona: "¿Quién podría decirle 'no' a Messi?

El crack mexicano no descarta vestir de azulgrana durante cuatro meses, después de que termine la temporada de la MLS.

A Carlos Vela le sigue interesado la idea de jugar con Lionel Messi en el , aunque sea en calidad de cedido al final de la temporada de la .

En el Camp Nou consideraron el fichaje del ex punta del y de la en enero pasado, ya que buscaban un sustituto de garantías para Luis Suárez.El candidato al MVP de la MLS gracias a su labor con confirmó que el acuerdo estuvo "realmente cerca", pero la cesión a corto plazo no se materializó porque los campeones de firmaron a Kevin-Prince Boateng, quien apenas tuvo minutos en sus seis meses en el club catalán.Sin embargo, si el Barça volviera a llamarle, Vela aprovecharía la oportunidad de regresar a La Liga. En declaraciones realizadas para el New York Times, el ex internacional mexicano aseguró: "¿Quién podría decir que no a jugar con Messi durante cuatro meses y luego regresar a Los Ángeles? Disfruta, aprende y luego vuelve a casa".Por ahora, Vela está se centra en la campaña de playoffs de LAFC y en el gran partido que disputará en la madrugada española del viernes contra , por las semifinales de la Conferencia Oeste.El mexicano marcó un total de 34 goles en la temporada regular este año, y querrá seguir esa línea cuando enfrente dentro de pocas horas al equipo de Zlatan Ibrahimovic.