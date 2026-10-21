Compartir Sigue a GOAL en Google

Erik ten Hag, exentrenador del Manchester United, ha hablado de la intensa presión a la que se vieron sometidos sus jugadores por parte de las antiguas leyendas del club. El técnico neerlandés reveló que las constantes críticas de exjugadores de renombre que ejercían de comentaristas molestaron en ocasiones a su plantilla durante su etapa en Old Trafford.

Anuncios

La presión en Old Trafford

Ten Hag ha hablado de las presiones particulares que conlleva dirigir al Manchester United. El técnico neerlandés abordó recientemente el intenso escrutinio mediático al que su plantilla se enfrentaba habitualmente por parte de las antiguas estrellas del club que se pronuncian públicamente. Leyendas del Manchester United como Gary Neville, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Roy Keane y Paul Scholes siguen siendo figuras destacadas en el panorama mediático actual.

Aparecen habitualmente como comentaristas en televisión y presentan pódcast independientes de gran éxito. Ese análisis constante puede crear un entorno muy exigente para la actual plantilla. Ten Hag admitió que el ruido exterior llegó a afectar considerablemente al vestuario en algunas ocasiones durante su etapa en Old Trafford.

Cómo afrontar el ruido exterior

Pese a la intensa atención mediática, Ten Hag se negó a utilizarla como excusa para los problemas de su equipo. Aseguró que él personalmente mantenía una buena relación con los exjugadores más destacados.

«Tengo que decir que tenía una muy buena relación con todos ellos, con Gary Neville y Rio Ferdinand», declaró Ten Hag a The Athletic. «Hice entrevistas agradables con ambos, así que no me perjudicó. Por supuesto, tienen pódcast, tienen sus modelos».

Anuncios Anuncios

Sin embargo, el exentrenador del Ajax reconoció el efecto negativo que los comentarios constantes tuvieron en sus jugadores. Añadió: «A veces es difícil para los jugadores. A algunos les afecta, les molesta».

Getty Images

Related Topics

Una situación similar en toda Europa

El técnico señaló que lidiar con figuras emblemáticas del club que se pronuncian públicamente es un reto habitual en las grandes instituciones europeas. Indicó que los exjugadores del Bayern de Múnich y del Ajax actúan de forma muy similar.

«No es diferente de lo que ocurre en el Bayern de Múnich o el Ajax; hacen lo mismo», explicó Ten Hag. «Pero forman parte de la historia del United y no siempre saben qué está pasando. El fútbol evoluciona. En el caso del United, está claro que hicieron grandes aportaciones y lograron enormes éxitos y títulos para el club y para ellos mismos, así que los respeto».

Anuncios

¿Qué le espera a Ten Hag?

Tras dejar Old Trafford en octubre de 2024, Ten Hag dirigió al Bayer Leverkusen en 2025. Sin embargo, su etapa en el club alemán duró solo tres partidos. Ahora, el técnico de 56 años ejerce como director técnico del club neerlandés FC Twente.