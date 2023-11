A 20 años del día que cambió la historia del fútbol: el debut de Messi con el FC Barcelona

El 16 de noviembre de 2003, el genio argentino se estrenaba con el Barça en un amistoso ante el Porto de Mourinho.

Hace ya 20 años, pero parece que fue ayer. Un 16 de noviembre de 2003, Leo Messi hacía su debut profesional con la camiseta del Barcelona. Fue en un partido amistoso en Do Dragao, la casa del Porto, de la mano de Frank Rijkaard, entonces técnico culé. Esa noche Messi, al que muchos medios de comunicación todavía se referían como ‘Leo Messy’, entró al campo en el minuto 75 de la segunda mitad, sustituyendo a Fernando Navarro. Y Leo, como siempre, no defraudó. En sólo quince minutos revolucionó el partido. El primero que quedó sorprendido de su regate y su velocidad endiablada fue el entrenador del conjunto portugués, que no era otro que José Mourinho, ilustre conocido del barcelonismo por haber sido segundo de Robson.

Messi, como las otras perlas del juvenil, como Jordi Gómez, Oriol Riera o Xavi Girard, viajó hasta Oporto y contó con el respaldo de los entonces veteranos como Xavi Hernández o Gabri. Incluso de Luis Enrique Martínez, después seleccionador nacional, que entonces apuraba sus últimos partidos como jugador y capitán culé. Leo, que tenía 16 años y llegaba después de haber firmado un hat-trick ante el Granollers, acudió al amistoso en Portugal arropado por su familia.

En el mismo vuelo viajaron su padre, su madre y uno de sus hermanos. Sólo ellos sabían lo que había peleado para poder vivir su sueño y debutar como azulgrana. Messi, después de tres años en la fábrica de La Masía, hacía historia debutando con 16 años y 145 días, superando en precocidad a mitos del club como Carles Rexach (18 años y 3 meses), Xavi Hernández (18 años y 6 meses) o Pep Guardiola (19 años y 3 meses).

El artículo sigue a continuación

Cuando el amistoso acabó, Frank Rijkaard no pudo evitar referirse a Messi: “Ha salido apenas 15 minutos, ha jugado muy bien y ha tenido dos ocasiones de gol. El futuro que tiene es prometedor”. Cuando la prensa preguntó a Messi, el corazón salió por la boca del tímido juvenil: “Ojalá pueda jugar en Primera algún día. Jamás pensé que podía ser verdad”. Fue verdad y sucedió. Esa noche comenzó la leyenda de Messi hasta transformar la historia del fútbol mundial.

Entró al campo con la camiseta número 14, el dorsal favorito de Cruyff, regateó a dos rivales nada más salir y dejó a Mourinho con la boca abierta. Esa noche, cambió la historia del Barcelona y por supuesto, la del fútbol. Había llegado el mejor.