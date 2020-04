A 10 años de la agridulce noche en la que Martín Palermo entró en la historia de Boca

Se cumple una década de ese gol del Loco con el cual superó a Cherro y de ese polémico festejo que no fue con Riquelme.

El tanto no tuvo nada de especial y fue producto de una fórmula harto conocida: pase de Román, gol de Martín. Pero fue el del record tan esperado. El que faltaba tachar en la bandera que por entonces se veía domingo a domingo en uno de los palcos de La Bombonera. Fue un 12 de abril histórico en el que Palermo superó a Roberto Cherro y se convirtió en el máximo artillero de Boca. El día que el '9' pasó a la eternidad y que, también, dejó un momento imborrable.

El runrún se multiplicó en las horas posteriores. ¿Por qué pasó lo que pasó? El '10' esbozó una explicación algunos días más tarde en Fox Sports: "Hay cosas que puedo aguantar y cosas que no. No me salió festejarlo detrás de ese arco. Después, no puedo decir nada". El arco al que se refería es al que está debajo de la cabecera norte, la que habitúa ocupar "La 12". Un metamensaje que escondía algo más.

El Loco había alcanzado los 218 goles de Cherro un mes y 10 antes de aquel encuentro con . Fue en un 4-4 ante Vélez en el Amalfitani, minutos después de que Montoya le contuviera un penal. El festejo siguiente, el de la marca absoluta, se hacía esperar. Y los rumores, jamás confirmados por ninguno de los protagonistas más allá de esa críptica entrevista, cuentan que la barra brava le había hecho una visita al plantel en la semana previa al encuentro con el Viaducto, en la que tuvieron una larga charla con el '10'.

Entonces, el momento tenso. Esa mirada de Palermo clavada en un Riquelme que trotaba dándole la espalda y abría los brazos para abrazarse con nadie. "Me generó mucho malestar en ese momento. Llegaba a un récord y, más allá de las diferencias, fue incómodo para él, para mí y para todos los que me abrazaron", manifestó el goleador años más tarde. Y algo de razón lleva: una noche que solo debería ser recordada con alegría, quedó manchada por ese desplante y con una grieta entre los ídolos que se extiende todavía hasta hoy.