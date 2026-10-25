El partido entre el Athletic de Bilbao y el Getafe, que terminó con una contundente victoria del conjunto vasco por 4-0, fue testigo de una escena que desató la ira de la afición del Bilbao, después de que Yuri Berchiche, jugador del Athletic, se acercara a Dani Carvajal, defensa del Getafe y exjugador del Real Madrid, tras el pitido final, para que ambos jugadores intercambiaran unas palabras y el encuentro entre ellos terminara con un abrazo, en una imagen que no aceptó una afición que todavía guarda recuerdos dolorosos hacia el lateral español.

El diario alemán "Bild" señaló que la afición del Athletic de Bilbao mostró su hostilidad hacia Carvajal con claridad incluso antes del inicio del partido, pues lanzó silbidos en su contra y coreó frases ofensivas cada vez que tocaba el balón, en un ambiente cargado que se mantuvo durante todo el encuentro, después de que el jugador se convirtiera en blanco de la ira de los aficionados por un incidente anterior que se remonta al año 2023.

Las raíces de la hostilidad entre la afición del Bilbao y Carvajal se remontan a un enfrentamiento que reunió al Athletic de Bilbao y al Real Madrid aquel año, cuando el lateral español vestía la camiseta del conjunto blanco, pues entró con fuerza sobre Yuri Berchiche, defensa del equipo vasco entonces, durante una de las disputas del balón, lo que tuvo como resultado una grave lesión consistente en una fractura del peroné.

Aquel incidente dejó una gran huella en la memoria de la afición del Athletic de Bilbao, que no olvidó la lesión que sufrió el jugador de su equipo y siguió viendo a Carvajal como el responsable de aquella entrada violenta, lo que explica el recibimiento hostil que tuvo durante el último enfrentamiento ante el Getafe, a pesar del paso de los años desde el suceso.

Pero la escena que siguió al final del partido fue completamente opuesta al ambiente tenso que dominó las gradas, pues Berchiche se acercó a Carvajal y ambos jugadores conversaron juntos antes de intercambiar un abrazo, en una señal de que lo ocurrido en el pasado ya no supone un obstáculo para su relación personal, y de que lograron superar la disputa lejos de la ira de la afición.