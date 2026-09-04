9 jugadores: las lesiones hacen mella en el Valencia antes del duelo ante el Barcelona

El Valencia comenzó la temporada con un rendimiento que genera preocupación entre su afición, ya que solo ha sumado un punto en 3 jornadas de la Liga española, tras perder ante el Deportivo de La Coruña y el Real Betis, y empatar con el Celta de Vigo.

A esto se suma que la situación del Valencia podría empeorar aún más, cuando el Barcelona se presente como un exigente visitante en el estadio de Mestalla, este domingo, en la cuarta jornada de LaLiga.

El Barcelona ha logrado contundentes victorias en sus tres primeros partidos, lo que podría significar un inicio catastrófico para el conjunto ché, con solo un punto sumado de los 12 posibles.

El diario Sport señaló que el Valencia recibirá al campeón de las dos últimas temporadas en medio de una larga lista de lesionados, ya que está confirmada la ausencia de 6 jugadores, mientras que otros 3 siguen siendo duda.

El entrenador Carlos Corberán no podrá contar con Copete, que sufre una lesión en el menisco; Omar Sadiq, que padece una rotura en los tendones de la rodilla; Sergi Canós, que se lesionó con una rotura del ligamento cruzado; Justin de Haas, que sufre un esguince en el tobillo derecho; Guido Rodríguez, con una lesión en el cuádriceps; y Diego López, que estará de baja durante un largo periodo por otra lesión de rotura del ligamento cruzado.

Es más, la gravedad de la situación aumenta aún más al tener en cuenta que otros 3 jugadores están rodeados de dudas sobre su participación, lo que podría obligar a Carlos Corberán a realizar más cambios en su once titular habitual.

A la cabeza de estos se encuentra Foulquier, cuyo regreso parece complicado tras el periodo de ausencia; junto a Luis Rioja, que sufre dolores en el cuádriceps; y Cenk Özkacar, que siente molestias en el tobillo, y los tres podrían no entrar en la lista de convocados para el partido.

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