Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, se mostró muy satisfecho con el nivel exhibido por sus jugadores durante la trabajada victoria sobre Bélgica por un gol a cero, subrayando que la participación de todos los integrantes del equipo representa uno de sus principales objetivos en la etapa actual.

Las declaraciones de Zidane tras el partido no fueron meras palabras, ya que las tradujo en la práctica al introducir «9 cambios» respecto al once que disputó el encuentro contra Turquía, dando a varios jugadores la oportunidad de ser titulares por primera vez, lo que se tradujo en una actuación que agradó al técnico francés.

Zidane habló para la cadena «TF1» tras el partido, en medio de un ambiente de celebración después del gol agónico de Michael Olise en el minuto 88, con un técnico francés visiblemente emocionado por lo que su equipo ofreció ante Bélgica.

Zidane declaró: «Sí, y no solo con el balón. Esta noche la situación era parecida a la del partido contra Turquía, pero el estado del césped era mucho mejor. Estuvimos excelentes en todo, también en la presión, ante una Bélgica fuerte».

Y añadió: «Aguantamos, estuvimos magníficos y valientes, y no tuvimos miedo de avanzar hasta el campo del rival, y eso es lo que me gustó, eso es lo que queremos. Quizá bajamos un poco en la segunda parte, pero es comprensible, porque hicimos 9 cambios. Y lo maravilloso es la participación de todos, eso es lo que nos gusta».









Olise enciende la alegría de Zidane

El momento decisivo llegó en el minuto 88, cuando Michael Olise desató un júbilo francés desbordante, tras entrar como suplente unos minutos antes para después irrumpir rompiendo la defensa de Bélgica, regatear a uno de los defensores y disparar con su pierna izquierda un potente balón que se coló en la red. Zidane no pudo contenerse tras el gol y se lanzó a una celebración espontánea sobre la línea de banda, en medio de la gran alegría de los jugadores del banquillo.

Tras el encuentro, el técnico francés rememoró los detalles de la celebración con una amplia sonrisa, admitiendo su emoción por el gol del jugador del Bayern Munich, y afirmó: «No sé qué hice. Vi a Olise regatear y me dije: va a marcar. ¡Lo animaba con toda mi alma!». Fue el primer gol de Olise con la camiseta de los Gallos bajo la dirección de Zidane, brindando al técnico francés uno de los momentos más destacados de la velada.

















No hay un once titular

Zidane elogió las decisiones que tomó ante Bélgica, tras dar entrada por primera vez como titulares a varios jugadores, entre ellos Da Cunha, Jacquet, Diouf y Lepaul, subrayando que la competencia por la titularidad está abierta para todos.

Dijo: «Esto es exactamente de lo que se trata, todos participamos. Lo que me gusta de este equipo es que todos sientan que pertenecen a él, y eso es lo que deseo para mi equipo. Todos deben participar y pensar: voy a aportar algo».

Y aclaró: «Después, me corresponde a mí tomar las decisiones, pero ellos deben estar preparados. Todos estaban preparados. Hicimos 9 cambios, y todos fueron excepcionales».

Zidane también elogió el nivel de Da Cunha, Doué y Jacquet, insistiendo en la dificultad de elegir a un solo jugador del que hablar, y añadió: «Es difícil hablar de un único jugador. Es un equipo».









Zidane pide descanso

Tras un comienzo poco convincente ante Turquía, la selección francesa se mostró más sólida y con mayor dominio frente a Bélgica, pero Zidane se negó a preocuparse pronto por el próximo enfrentamiento ante Italia en el Stade de France, prefiriendo dar a sus jugadores la oportunidad de tomar aire.

Dijo: «Necesitamos descansar. Hemos viajado mucho y no hemos entrenado lo suficiente. Estoy deseando que los jugadores de mi equipo se recuperen y tomen un poco de descanso. Volveremos a casa, y eso es bueno».

Tras la victoria sobre Bélgica, quedó claro que Zidane no quiere construir una selección que dependa de un grupo fijo de jugadores, sino un equipo cuyos integrantes sientan todos que tienen un papel que desempeñar cuando llegue la oportunidad.