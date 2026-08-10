9 cambios: el Real Madrid anuncia los números de las camisetas de sus jugadores para la nueva temporada

El Real Madrid anunció oficialmente los números de las camisetas de sus jugadores para la temporada 2026-2027, que registraron 9 cambios respecto a la campaña anterior, incluida la concesión de dorsales del primer equipo a los jóvenes Carlos Espí y Yan Diomandé, pese a que ambos podrían ser inscritos con el filial por ser menores de 23 años.

Según el comunicado oficial del club blanco, el delantero español Espí lucirá el número 19 que llevaba Dani Ceballos, mientras que el jugador marfileño Diomandé portará el número 25, en un paso que refleja la confianza de la dirección deportiva en las cualidades del joven dúo.

Los nuevos jugadores reciben sus números

Los nuevos jugadores que se incorporaron a las filas del club blanco durante el mercado de fichajes estival recibieron sus dorsales oficiales: el francés Ibrahima Konaté lucirá el número 16 que tenía Gonzalo, mientras que el español Marc Cucurella obtuvo el número 17 que dejó libre Marco Asensio; el portugués Bernardo Silva llevará el número 20 que dejó Fran García, y el neerlandés Denzel Dumfries recibió el número 24 que lució Sergio Huesen el año pasado.

Cambios internos

Al margen de las nuevas incorporaciones, 3 jugadores cambiaron sus números para esta nueva temporada: Asensio obtuvo el número 2 del retirado Dani Carvajal, mientras que el defensa hispano-neerlandés Huesen pasó al número 4 que llevaba el austriaco David Alaba, en tanto que el centrocampista Thiago Pitarch conservó el número 27 del filial.

Por su parte, el brasileño Endrick, que jugó cedido en la segunda mitad de la pasada temporada en el Olympique de Lyon francés, lucirá de nuevo el número 9, en señal de su plena vuelta a las filas del conjunto blanco.

Sin margen para nuevos fichajes

Con todos los números del primer equipo agotados, el Real Madrid tendría que prescindir de alguno de los jugadores actuales para liberar un dorsal para el recién llegado, en caso de que decida incorporar a un nuevo jugador antes del cierre del mercado de fichajes estival.

Quedó descartada la opción de inscribir a Carlos Espí o a Yan Diomandé, ambos menores de 23 años, con el Castilla, filial del club, tras el anuncio oficial de los nuevos números.

El arranque de la nueva temporada

El conjunto blanco se prepara para disputar su primer partido en la Liga española ante el Espanyol el próximo sábado 22 de agosto, en el arranque de una nueva temporada en la que el equipo blanco aspira a defender sus títulos nacionales y continentales con una plantilla reforzada con nuevas estrellas y jóvenes promesas.

La lista completa de los números del Real Madrid

Porteros: Courtois (1), Lunin (13)

Defensa: Asensio (2), Militão (3), Huesen (4), Trent Alexander-Arnold (12), Konaté (16), Cucurella (17), Carreras (18), Rüdiger (22), Mendy (23), Dumfries (24).

Centro del campo: Bellingham (5), Camavinga (6), Valverde (8), Tchouaméni (14), Arda Güler (15), Bernardo Silva (20), Thiago (27).

Ataque: Vinícius Júnior (7), Endrick (9), Mbappé (10), Rodrygo (11), Espí (19), Brahim Díaz (21), Yan Diomandé (25).