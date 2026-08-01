La selección de Egipto de balonmano juvenil femenino escribió una nueva página dorada en los registros del Mundial que se disputa actualmente en tierras rumanas, tras asegurar el liderato de su grupo con puntuación perfecta en medio de un logro histórico sin precedentes.

Egipto bajó el telón de su recorrido en la primera fase con una exhibición ofensiva asombrosa ante Fiyi, en un enfrentamiento que terminó con un marcador inédito (83-17), en un partido que presenció la caída del récord de mayor número de goles anotados en un solo encuentro en toda la historia del Mundial.

Este logro excepcional no surgió de la nada, sino que llegó como coronación de una trayectoria impecable que la selección egipcia, integrada por nacidas en 2008, inició con una valiosa victoria sobre Croacia por 27-24, antes de afianzar su posición al superar el difícil obstáculo de Francia con el mismo marcador de 29-24, para cerrar la fase preliminar con puntuación perfecta de 9 puntos.

Estos logros adquieren una importancia doble por el hecho de que la selección egipcia consiguió dominar un grupo descrito como el más difícil del torneo, hasta el punto de que seguidores y expertos lo bautizaron como el "grupo de la muerte", debido a la presencia de selecciones de gran tradición encabezadas por Francia y Croacia.

Con esta actuación excepcional, las juveniles de Egipto sellaron con méritos su billete de clasificación a la fase principal del torneo, llevando consigo un enorme impulso moral y un nuevo récord mundial que se suma a los registros del balonmano egipcio, en una señal prometedora de la fuerza de la generación emergente y de su capacidad para competir con las grandes del continente europeo.