El club Zamalek emitió un comunicado oficial este martes sobre el expediente de la sociedad de fútbol, en el que reveló la verdad acerca de las ofertas presentadas al club en relación con la sociedad, y la postura de la junta directiva sobre los planes para desarrollarla durante el próximo periodo, en medio de la polémica suscitada en torno a este asunto.

El tema de la sociedad de fútbol generó un estado de polémica entre numerosos aficionados del club blanco durante los últimos tiempos, especialmente ante los interrogantes relacionados con el futuro de la sociedad, y la verdad sobre la existencia de una intención de venderla o ceder parte de ella, lo que llevó a la directiva del club a aclarar su postura y responder a las consultas de los aficionados a través de un comunicado oficial.

Texto del comunicado del Zamalek:

A los grandiosos aficionados del Zamalek, a los miembros de su asamblea general y a todo aquel que lleva esta entidad en su corazón.

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La junta directiva escuchó con interés las opiniones y los interrogantes de los aficionados del club sobre la sociedad de fútbol, valoramos su sincero celo por el Zamalek y afirmamos que tienen derecho a conocer la verdad y a obtener respuestas claras.

En primer lugar, no hay venta alguna del club Zamalek ni venta de la sociedad de fútbol, sino que el objetivo es aumentar el capital de la sociedad con el fin de desarrollarla y reforzar su capacidad de competir.

Y en aras de la transparencia de la directiva del club con todos los que pertenecen al club blanco, aclaramos una serie de puntos de máxima importancia.

Primero: la verdad sobre las ofertas

El club recibió una serie de ofertas, algunas de ellas fueron discutidas y el resto se está estudiando, con apertura a todas las buenas ofertas, subrayando que no se ha firmado ningún contrato ni acuerdo, y que ello no se hará salvo en lo que concuerde con los principios del club y salvaguarde sus derechos.

Segundo: el interés del Zamalek es el único criterio

Coincidimos con nuestros aficionados en que separar la actividad deportiva de la social, y desarrollar la sociedad de fútbol, es una necesidad para la estabilidad del club y para maximizar sus recursos ante las cargas que se han ido acumulando, pero la necesidad no significa precipitación, y afirmamos que no se tomará ninguna decisión antes de completar los estudios y las garantías necesarias, y el interés del Zamalek seguirá siendo el único criterio.

Tercero: nuestros compromisos y nuestras garantías

Nos comprometemos a trabajar conforme a los más altos estándares de transparencia e integridad, a través de lo siguiente:

Estados financieros independientes: elaboración de estados financieros correctos por parte de una firma de consultoría financiera acreditada ante las entidades competentes, atendiendo las observaciones de la auditoría, e inventariando y registrando todos los activos.

Estudio de viabilidad: elaboración de un estudio integral de viabilidad económica para la inversión a largo plazo.

Separación de actividades: determinación clara de los derechos, activos y obligaciones que se transferirán a la sociedad de fútbol.

Cumplimiento de la ley y la justicia egipcias: sometimiento de todos los contratos a la ley egipcia, y competencia de la justicia egipcia en cualquier litigio, sin condiciones que contravengan el orden público, y el club afirma que no aceptará incluir una cláusula que establezca el recurso al arbitraje internacional cuando se produzca cualquier litigio.

Un inversor que construye y no comercia: aspiramos a una inversión a largo plazo que contribuya a construir un equipo fuerte y a desarrollar el sistema futbolístico, y no a la mera compraventa de jugadores.

Una gestión ligada a los resultados: cualquier derecho de gestión del inversor estará vinculado a indicadores de rendimiento concretos y recogidos por escrito en el contrato, que decaen si no se alcanzan.

Pluralidad de inversores: distribución de la cuota de inversión entre más de una parte conforme al interés del club, siempre que la cuota de cualquier inversor no supere la cuota del club.

Oferta pública al público: damos la bienvenida a ofrecer las participaciones de la sociedad al público mediante una suscripción pública, lo cual es una de nuestras prioridades conforme a lo que permite la ley.

Cuarto: aprobaciones y supervisión

Los trámites de aumento de capital de la sociedad de fútbol no se completarán salvo tras obtener la aprobación de la asamblea general, del Ministerio de Juventud y Deportes y de las entidades competentes, cada una dentro de su ámbito de competencia, y afirmamos que todos los pasos y trámites se realizarán con la aprobación y la supervisión directa de los organismos de control competentes, y de manera que se garantice su corrección y la protección de los derechos del club.

Quinto: las condiciones reservadas y el derecho de veto del Zamalek

Hay decisiones fundamentales que permanecen reservadas al club Zamalek, y los socios del club no pueden tomar ninguna de ellas, sea cual sea la mayoría o el porcentaje de votación, y comprenden:

1- No cambiar ni vender el nombre del Zamalek, su escudo, sus colores, su indumentaria o su marca comercial.

2- No fusionar al club Zamalek con ningún otro club, y no trasladar la sede principal del club.

3- No vender ni hipotecar los activos del club, incluidos los terrenos e instalaciones.

4- No reducir la cuota del club ni modificar los estatutos o el capital de forma que afecte a sus derechos.

5- No incorporar nuevos accionistas ni transferir las acciones sin la aprobación del club, conservando este su derecho de prioridad.

6- No vender la sociedad, disolverla, liquidarla o fusionarla, ni conceder préstamos y garantías de gran cuantía sin la aprobación del club.

7- No realizar operaciones entre la sociedad y los inversores o las empresas vinculadas a ellos sin la aprobación del club.

8- No adoptar ninguna medida que afecte a la identidad del club, a sus aficionados o a su historia, o que contravenga la ley del deporte y los reglamentos de la federación de fútbol.

Y afirmamos de forma categórica que las condiciones están blindadas frente a la modificación o la elusión mediante cualquier mecanismo de votación, y no pueden ser vulneradas.

El club conserva el derecho al control total sobre los libros de la sociedad en cualquier momento, y el derecho a rescindir el contrato y recuperar íntegramente sus derechos en caso de que el inversor incumpla sus obligaciones.

Sexto: transparencia y diálogo

El club Zamalek da la bienvenida a las ofertas y propuestas serias, y se compromete con la transparencia y con revelar la información y los avances relacionados con este expediente, a informar a los miembros de la asamblea general y a los aficionados del club de los detalles que sean necesarios, y a responder a sus interrogantes con toda claridad.

Y afirmamos que el Zamalek es más grande que todas las crisis, y su identidad, su historia, sus aficionados y su interés supremo seguirán estando por encima de cualquier consideración.

Confiamos en la conciencia de nuestros aficionados y de los miembros de nuestra asamblea general, e instamos a todos a obtener la información de las fuentes oficiales del club.