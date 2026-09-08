¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

8 bajas importantes: Mourinho anuncia la lista del Real Madrid para el partido ante el Inter

J. Mourinho
B. Silva
Rodrygo
Eder Militao
E. Camavinga
Real Madrid
Inter Milán
Liga de Campeones
Portugal
Brasil
Francia
España
Italia

¿Encontrará el técnico portugués una solución?

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, anunció la convocatoria de su equipo para enfrentarse al Inter de Milán, este martes, en el estadio Santiago Bernabéu, en la primera jornada de la primera ronda de la Liga de Campeones de Europa.

Las decisiones de Mourinho estuvieron marcadas por la ausencia de: Andriy Lunin, Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes, Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva.

Pueden debatir sobre los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

La convocatoria completa del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Porteros: Courtois, Mestre y Javi Navarro.

Defensas: Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.

Liga de Campeones
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter Milán crest
Inter Milán
INT

Centrocampistas: Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch y Cestero.

Delanteros: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz y Yan Diomande.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google