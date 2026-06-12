75 %... Una curiosa paradoja entre el Mundial de 2022 y la inauguración de 2026

El partido inaugural del Mundial 2026, que duró 90 minutos, mostró tres tarjetas rojas, dos a un equipo y una al otro.

Ayer, en el triunfo de México 2-0 sobre Sudáfrica, el árbitro brasileño Wilton Sampaio expulsó a dos jugadores visitantes y a uno local.

El brasileño expulsó a Sifilo Sitolo (min. 50) y, en los últimos minutos, a Thimba Zwane (min. 84) y a César Montes (min. 90+2).

Es la primera vez en la historia que el partido inaugural termina con tres expulsiones.

En contraste, el Mundial de Catar 2022, con 64 partidos, apenas sumó cuatro expulsiones.

Es decir, México-Sudáfrica concentró el 75 % de las rojas de todo ese torneo.

En Catar las vieron el galés Wayne Hennessey, el camerunés Vincent Aboubakar, el holandés Denzel Dumfries y el marroquí Walid Shadiri.