Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

¡72 minutos bastan!... ¡Koulibaly acaba con el sueño de Senegal y sus compañeros lo expulsan!

Noruega vs Senegal
Noruega
Senegal
World Cup
K. Koulibaly
Noruega
Senegal
EE. UU.

El hombre que prometió a Senegal la final... ¡y luego los llevó al abismo!

El sueño de Kalidou Koulibaly de llevar a Senegal a la final del Mundial 2026 se ha vuelto una pesadilla. El capitán de los «Leones de la Teranga» fue clave en la derrota ante Francia (1-3) y Noruega (2-3), que deja a su país al borde de la eliminación.

Las redes arden con una crítica sin precedentes hacia el defensa de 35 años, que hace semanas hablaba con confianza de llegar a la final, pero cuyos errores defensivos han convertido sus palabras en burla.

¿Por qué no llegamos a la final?

Antes del torneo, en una entrevista con RMC, había declarado: «Mi objetivo es que Senegal llegue lo más lejos posible, ¿y por qué no a la final? Para mí, Senegal es el mejor equipo del mundo».

“Todo es cuestión de fortaleza mental y confianza”, añadió, y prometió superar los cuartos de final.

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Francia crest
Francia
FRA
World Cup
Senegal crest
Senegal
SEN
Irak crest
Irak
IRQ

De la ambición al desastre

La realidad fue cruel: Senegal perdió ante Francia (1-3) y, pese a igualar en la primera parte, sucumbió ante Noruega (2-3) por fallos defensivos que aprovechó Erling Haaland.

Por primera vez en su historia mundialista, Senegal encadena dos derrotas seguidas en la fase de grupos y queda última del Grupo I sin puntos, a un paso de la eliminación.

La indignación popular y las críticas feroces no se hicieron esperar.

Las redes sociales en Senegal arden con duras críticas hacia Koulibaly, quien pasó de héroe nacional a chivo expiatorio por sus graves errores defensivos.

Según el portal senegalés «SeneNews», su sustitución en el 72’ no fue técnica: la pidieron los capitanes.

El portal añadió que Sadio Mané e Idrissa Gana Gaye presionaron para que se retirara al central del Al-Hilal saudí, buscando revertir la desventaja ante Noruega.

La afición senegalesa ridiculizó sus anteriores declaraciones sobre llegar a la final, pues el equipo podría quedar eliminado en la primera fase a menos que venza a Irak en la última jornada y otros resultados le permitan acceder como una de las ocho mejores terceras.

Última oportunidad

Ahora Senegal debe vencer a Irak por un amplio margen y esperar resultados favorables en otros grupos para avanzar como uno de los mejores terceros, un escenario complejo.

La gran pregunta es: ¿logrará Koulibaly rectificar el rumbo y salvar el sueño de su país, o sus audaces declaraciones quedarán como testimonio de la mayor decepción en la historia de los «Leones de la Teranga»?

Anuncios