¡72 minutos bastan!... ¡Koulibaly acaba con el sueño de Senegal y sus compañeros lo expulsan!

El sueño de Kalidou Koulibaly de llevar a Senegal a la final del Mundial 2026 se ha vuelto una pesadilla. El capitán de los «Leones de la Teranga» fue clave en la derrota ante Francia (1-3) y Noruega (2-3), que deja a su país al borde de la eliminación.

Las redes arden con una crítica sin precedentes hacia el defensa de 35 años, que hace semanas hablaba con confianza de llegar a la final, pero cuyos errores defensivos han convertido sus palabras en burla.

¿Por qué no llegamos a la final?

Antes del torneo, en una entrevista con RMC, había declarado: «Mi objetivo es que Senegal llegue lo más lejos posible, ¿y por qué no a la final? Para mí, Senegal es el mejor equipo del mundo».

“Todo es cuestión de fortaleza mental y confianza”, añadió, y prometió superar los cuartos de final.

De la ambición al desastre

La realidad fue cruel: Senegal perdió ante Francia (1-3) y, pese a igualar en la primera parte, sucumbió ante Noruega (2-3) por fallos defensivos que aprovechó Erling Haaland.

Por primera vez en su historia mundialista, Senegal encadena dos derrotas seguidas en la fase de grupos y queda última del Grupo I sin puntos, a un paso de la eliminación.

La indignación popular y las críticas feroces no se hicieron esperar.

Las redes sociales en Senegal arden con duras críticas hacia Koulibaly, quien pasó de héroe nacional a chivo expiatorio por sus graves errores defensivos.

Según el portal senegalés «SeneNews», su sustitución en el 72’ no fue técnica: la pidieron los capitanes.

El portal añadió que Sadio Mané e Idrissa Gana Gaye presionaron para que se retirara al central del Al-Hilal saudí, buscando revertir la desventaja ante Noruega.

La afición senegalesa ridiculizó sus anteriores declaraciones sobre llegar a la final, pues el equipo podría quedar eliminado en la primera fase a menos que venza a Irak en la última jornada y otros resultados le permitan acceder como una de las ocho mejores terceras.

Última oportunidad

Ahora Senegal debe vencer a Irak por un amplio margen y esperar resultados favorables en otros grupos para avanzar como uno de los mejores terceros, un escenario complejo.

La gran pregunta es: ¿logrará Koulibaly rectificar el rumbo y salvar el sueño de su país, o sus audaces declaraciones quedarán como testimonio de la mayor decepción en la historia de los «Leones de la Teranga»?