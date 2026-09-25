700 millones de euros en camino: el Barcelona descubre un nuevo tesoro dentro del Camp Nou

El estadio Spotify Camp Nou ha dejado de ser un simple escenario para los partidos del Barcelona y se está convirtiendo progresivamente en uno de los activos comerciales más importantes del club, después de abrir la puerta a un nuevo modelo que podría generar 700 millones de euros procedentes de la venta de licencias a largo plazo para asientos VIP.

El Barcelona anunció la puesta a la venta de 2.000 asientos para personalidades, mediante contratos que se extienden por 15 o 30 años, a cambio de un pago inicial, en colaboración con la empresa Legends Global, socio estratégico del club en el desarrollo y la comercialización de los servicios de hospitalidad.

Según el diario español "Marca", el club aspira a lograr unos ingresos garantizados estimados en unos 700 millones de euros procedentes de estos asientos a lo largo del periodo de los contratos, mientras que el proceso de venta se realizará a lo largo de unas dos temporadas y media.

Este modelo otorga a los clientes una licencia exclusiva para un asiento en la zona preferente del Camp Nou durante toda la duración del contrato, junto con un conjunto de servicios y ventajas propias de la hospitalidad.









El Barcelona ya había vendido 5.000 asientos para personalidades dentro de la primera fase, logrando ingresos garantizados que superaron los 380 millones de euros a través de contratos de distinta duración, y también se vendieron por completo todos los palcos y las suites del estadio Spotify Camp Nou.

Con la expansión de este modelo comercial, el Barcelona busca convertir su estadio en una fuente de ingresos principal, que no dependa únicamente de los ingresos de los partidos y de las entradas, sino también de los servicios de hospitalidad y de la captación de aficionados y clientes del sector empresarial.

De este modo, el Barcelona continúa explotando el Camp Nou como un enorme activo comercial, al tiempo que abre nuevos canales de ingresos a largo plazo en paralelo al regreso del estadio a primera plana.