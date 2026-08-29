La sesión de entrenamiento del Real Madrid de este sábado, en preparación para el enfrentamiento ante el Málaga mañana domingo, dentro de la tercera jornada de LaLiga, estuvo marcada por la ausencia de varios jugadores lesionados.

La lista de ausentes incluyó a: Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Rodrygo e Endrick.

Lee también

En vídeo: arranque explosivo, El Seibari deja dos firmas en su debut en la Bundesliga

Antes del cierre del mercado: el Newcastle estudia el fichaje de una estrella de Marruecos

Los siete jugadores continúan con sus respectivos programas de recuperación. Éder Militão y Endrick se ejercitaron en un campo contiguo al terreno de entrenamiento principal, donde realizaron diversos ejercicios físicos antes de pasar al trabajo con balón.

Sobre la ausencia de Tchouaméni, la periodista de la emisora española "Cope", Arancha Rodríguez, señaló: "Mourinho lo explicó bien hace unos días. Tchouaméni quiere jugar ya, pero el cuerpo técnico prefiere su recuperación total. También quiero recordar que renovó su contrato a principios del verano".

El Real Madrid recibe al Málaga en el estadio Santiago Bernabéu mañana domingo, dentro de la tercera jornada de LaLiga, después de haber logrado la victoria en sus dos primeros partidos ante el Espanyol (2-1) y la Real Sociedad (4-1).

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".



