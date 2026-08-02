Arsenal continúa moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes de verano para reforzar su línea defensiva, ante la creciente preocupación por la lesión de William Saliba. En este contexto, ha surgido el nombre del defensa del Aston Villa, Ezri Konsa, como uno de los objetivos más destacados, en medio de indicios que confirman que el jugador no se opone a un traspaso al Emirates Stadium.

Ezri Konsa, defensa del Aston Villa, cuenta con el interés tanto del Arsenal como del Liverpool durante el actual periodo de fichajes veraniego, mientras los informes apuntan a que el jugador muestra interés por vivir una nueva experiencia con el Arsenal.

El sitio "CaughtOffside" confirmó que la directiva del Arsenal estudia la incorporación de un nuevo defensa, y Konsa figura al frente de las opciones que se barajan en la mesa del club londinense.

Pese al gran interés por parte del Arsenal, la compensación económica fijada por el Aston Villa para desprenderse de su defensa, estimada en 60 millones de libras esterlinas, se considera elevada para el club londinense.

Aun así, el Arsenal no se ha retirado de la carrera por el fichaje del jugador, ya que las negociaciones y los contactos siguen en pie, a la espera de lo que deparen los próximos días.

El jugador está abierto a salir y la decisión está en manos del Aston Villa

El nombre del Liverpool también se ha vinculado a la intención de hacerse con Konsa, aunque los informes señalan que el jugador está abierto a la idea de abandonar Villa Park, sin buscar de manera directa presionar para cerrar la operación.

Esto otorga al Aston Villa plena ventaja para gestionar el futuro del jugador, de 28 años, sobre todo porque su contrato sigue en vigor, lo que convierte al club en el que tiene la última palabra sobre cualquier oferta que reciba.

El interés del Arsenal no se limita únicamente a Ezri Konsa, ya que la lista de candidatos incluye también al griego Konstantinos Mavropanos, defensa del West Ham United, junto al español Jacobo Ramón, defensa del Como italiano.

Konsa es la opción más preparada desde el punto de vista técnico, pero la directiva del club aún no ha definido la identidad del defensa que tendrá prioridad durante el actual mercado.

En cuanto a Mavropanos, se espera que abandone el West Ham tras el descenso del equipo a la Championship, la Primera División, lo que podría convertirlo en una opción económica adecuada.

Por su parte, Jacobo Ramón continúa llamando la atención tras su destacado nivel en la Serie A, y se le considera un proyecto de defensa capaz de desarrollarse hasta convertirse en un elemento fundamental en el futuro.

La lesión de Saliba obliga a moverse

La necesidad del Arsenal de fichar a un nuevo defensa aumenta ante los informes que apuntan a que la lesión de William Saliba podría mantenerlo alejado de los terrenos de juego durante un periodo no precisamente corto.

El defensa francés es uno de los pilares más importantes del equipo en los últimos años, lo que convierte compensar su ausencia en una máxima prioridad para el entrenador Mikel Arteta antes del inicio de la nueva temporada.

Aunque ni Konsa ni Ramón poseen el mismo impacto que ofrece Saliba, ambos representan opciones adecuadas para reforzar la profundidad defensiva y dar al cuerpo técnico soluciones adicionales.

En caso de que el Arsenal fracase en el fichaje de un nuevo defensa, Arteta podría verse obligado a reubicar a alguno de sus jugadores actuales en la posición de central, como Piero Hincapié, Jurriën Timber, Ben White o Riccardo Calafiori, para suplir la esperada ausencia de Saliba.