60 años después... Ronaldo, el máximo goleador de Portugal en Mundiales

Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, se convirtió en el máximo goleador de Portugal en Copas del Mundo tras anotar ante Uzbekistán.

La selección lusa venció este martes a Uzbekistán en Houston, en la segunda jornada del Mundial 2026.

En el minuto 6, aprovechó un centro de João Cancelo para abrir el marcador.

Es su primer tanto en esta edición, tras fallar en el 1-1 contra la República Democrática del Congo.

Es su noveno tanto en seis Copas del Mundo: sumó ocho en las ediciones 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Antes había marcado uno en 2006 ante Irán, otro en 2010 frente a Corea del Norte, uno en 2014 contra Ghana y otro en 2022 ante el mismo rival africano; además, en 2018 anotó cuatro: un hat-trick contra España y un tanto frente a Marruecos.

Con este tanto, Ronaldo iguala a Eusébio como máximo goleador luso en Mundiales, con nueve dianas.

Eusébio lo logró en 1966 con nueve goles en una sola edición y llevó a Portugal al tercer puesto.