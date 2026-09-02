El escocés Scott McTominay, estrella del Nápoles, elogió a su exentrenador, el portugués José Mourinho.

McTominay ya había jugado bajo la dirección de Mourinho en el Manchester United, teniendo en cuenta que el técnico portugués dirige actualmente al Real Madrid.

McTominay dijo, en una entrevista para el diario Corriere della Sera: "¿Que si Mourinho me llamara para ir al Real Madrid? Si eso ocurriera, me lo pensaría".

Y añadió: "No me preocupa someterme a una operación de corazón, es un problema con el que tengo que lidiar".

Y recalcó: "El Inter de Milán no es más fuerte que el Nápoles, ya lo hemos vencido antes, así que no veo ninguna razón que nos impida hacerlo de nuevo".

Y prosiguió: "¿Quizás porque el Inter tiene una plantilla de jugadores más fuerte? No. Nunca me sentaré aquí a decir que los demás son mejores que nosotros, o que tienen jugadores más fuertes, porque esa no es la forma en que yo veo el fútbol. Admitir algo así sería una señal de debilidad".

Y comentó: "¿De Conte a Allegri, qué ha cambiado? Son dos entrenadores diferentes. Conte se centraba mucho en el aspecto táctico, y entrenábamos mucho. Viví con él dos años maravillosos. Es un entrenador excepcional que no deja de ganar".

McTominay señaló: "Solo el tiempo nos dirá cómo irán las cosas con el nuevo entrenador, pero hasta ahora es una buena persona y tiene buenas ideas tácticas. Solo necesitamos tiempo para aplicarlas y jugar un poco mejor".

Y concluyó: "Por el momento, queremos continuar nuestro camino en la Liga de Campeones de Europa, ya que es algo muy importante para nosotros".

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