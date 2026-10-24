Siete elementos se perderán el partido del Bayern Múnich ante su anfitrión Friburgo, encuentro previsto para mañana domingo en el estadio "Europa Park", dentro de las competiciones de la liga alemana, por lesiones y circunstancias familiares.

El conjunto bávaro echa en falta los servicios de Manuel Neuer, Jamal Musiala, Luis Díaz, Kim Min-jae, Joshua Kimmich y Alexander Pavlovic, además de la ausencia del entrenador Vincent Kompany en la dirección técnica.

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Neuer se ausenta debido a que sigue padeciendo una irritación en los tendones del pie, mientras que Musiala continúa su recuperación de una rotura de fibras musculares en el muslo derecho.

En cuanto a Luis Díaz, sufre una leve rotura muscular en los isquiotibiales del muslo izquierdo, que padeció durante el enfrentamiento ante el Arsenal en la Liga de Campeones de Europa, mientras que Kim Min-jae se ausenta por una lesión muscular que sufrió durante ese mismo partido, por la que tuvo que retirarse entre las dos partes.

Kimmich se ausenta por motivos familiares tras el fallecimiento de su padre, ya que está pasando un tiempo con su familia, mientras que Alexander Pavlovic padece problemas en el músculo de la pantorrilla, según lo informado por el sitio "Sky Sport - Alemania".

En el plano del cuerpo técnico, Kompany se ausenta después de sufrir un desvanecimiento mientras seguía el entrenamiento del segundo equipo, y fue trasladado al hospital para someterse a pruebas y recibir atención médica.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, confirmó que el estado del técnico belga es estable, pero que permanecerá en el hospital varios días más, señalando que el club le concederá el tiempo necesario para recuperarse antes de volver a sus funciones.

Se espera que Aaron Danks, el entrenador asistente, asuma la dirección del Bayern Múnich en el enfrentamiento ante el Friburgo, que reviste gran importancia entre dos equipos que luchan por la cima de la Bundesliga.



