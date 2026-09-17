6 enfrentamientos y recuerdos de la final de 2013: Simeone y Mourinho, cara a cara tras 12 años de ausencia

Todas las miradas se dirigirán el próximo domingo al estadio Wanda Metropolitano, escenario del derbi de Madrid entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en una cumbre incandescente de LaLiga.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que el partido será testigo de un esperado duelo entre el argentino Diego Simeone, técnico del Atlético, y el portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, fuera de las líneas.

Y la realidad es que, a pesar de que ambos han estado en la cima durante muchos años, no se enfrentan desde 2014, cuando el portugués dirigía al Chelsea y el argentino lo superó en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa antes de llegar a la gran final en Lisboa, que perdió ante el Real Madrid en la prórroga.

Desde entonces, Mourinho ha dirigido a cinco clubes (Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe y Benfica) y no ha vuelto a coincidir con Simeone, quien, por supuesto, permaneció en el Atlético de Madrid.

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Por ello, y aunque a primera vista pueda parecer sorprendente, los entrenadores solo se han enfrentado 6 veces, en las que el técnico portugués logró tres victorias (todas con el Real Madrid), un empate y dos derrotas.

El más célebre de estos partidos fue, por supuesto, la final de la Copa del Rey que ganó el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu en 2013, último año de Mourinho con el Real Madrid en su etapa anterior, y que supuso el fin de 14 años sin victorias para el Atlético en los derbis.

Trece años después de aquella final de Copa, y doce años tras el último enfrentamiento que los reunió, José Mourinho y Simeone volverán a verse las caras en el estadio Wanda Metropolitano en el primero de sus duelos de este año.

Y este es uno de los únicos dos partidos garantizados, ya que el encuentro de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu está previsto para marzo.

Pero el fútbol es impredecible y, con el regreso de Mourinho al banquillo del Real Madrid, aumentan las posibilidades del esperado enfrentamiento, ya que podrían coincidir en la Copa del Rey de España, en la Supercopa de España y en la Liga de Campeones de Europa.