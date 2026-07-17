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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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6 de 7... «La maldición de los partidos de despedida» amenaza a Deschamps ante Inglaterra

D. Deschamps
Francia vs Inglaterra
Francia
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World Cup
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EE. UU.

El seleccionador francés se prepara para disputar su último partido con los Bleus

Francia e Inglaterra se juegan más que el tercer puesto del Mundial 2026 cuando se midan mañana sábado tras caer en semifinales ante España y Argentina, respectivamente.

Además de cerrar la participación de los “Gallos”, el encuentro podría marcar el adiós de Didier Deschamps como seleccionador, pues los rumores apuntan a su salida para que Zinedine Zidane asuma el banquillo.

Deschamps, que podría dirigir su último encuentro, arrastra cifras históricas desfavorables: varios seleccionadores cerraron su ciclo con un mal resultado.

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Según «Stats Foot», sería el primer técnico francés que cierra su ciclo ante Inglaterra desde Henri Guérin, que perdió 0-2 en el Mundial 1966.

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Francia crest
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Pero el rival no es lo único que coincide: las cifras muestran que los últimos partidos de los seleccionadores franceses suelen acabar en decepción.

Según «Stats Foot», seis de los últimos siete seleccionadores perdieron su despedida, mientras que solo Aimé Jacquet rompió la racha al ganar la final del Mundial 1998 contra Brasil.

Deschamps, uno de los técnicos más exitosos de Francia, ganó el Mundial 2018, llegó a la final de 2022 y a semifinales de 2026.

Aunque la Federación Francesa aún no lo ha confirmado, varios medios franceses y españoles aseguran que el técnico, de 57 años, dejará su cargo tras el torneo y que Zinedine Zidane lo reemplazará.

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