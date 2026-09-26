El griego Georgios Donis, director técnico de la selección de Arabia Saudí, se encamina a realizar amplios cambios en la alineación del combinado saudí durante el esperado duelo ante la selección de Omán, esta noche del sábado, en el marco de la segunda jornada de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", en un intento por renovar al equipo y reforzar sus opciones de mantener la racha de victorias.

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La selección saudí había iniciado su andadura en el torneo con una victoria sobre Kuwait por un gol a cero, mientras que la selección omaní empató con su similar iraquí por 1-1, lo que otorga al duelo de hoy una gran importancia en las cuentas del grupo, en medio de las previsiones de que la alineación saudí experimente 6 cambios respecto al último partido.

Al Owais, Tambakti y Hawsawi lideran los cambios defensivos

Se espera que Mohammed Al Owais comience el partido bajo los palos en lugar de Nawaf Al Aqidi, quien sufrió una lesión durante el duelo ante Kuwait, mientras que destaca el nombre de Hassan Tambakti para aparecer en el eje de la defensa a costa de Abdulelah Al Amri, con la entrada de Zakaria Hawsawi en la posición de lateral izquierdo en lugar de Metab Al Harbi.

En el centro del campo, Donis estudia dar entrada a Abdullah Al Khaibari en la posición de pivote junto a Nasser Al Dawsari y Mohammed Kanno, con la ausencia de Mohammed Abu Al Shamat de la alineación titular, en un cambio que podría dar a la selección saudí un mayor equilibrio en el mediocampo.

Mendash y Al Buraikan para reforzar la potencia ofensiva

A nivel de la línea de ataque, Sultan Mendash se acerca a la titularidad en la posición de extremo derecho en lugar de Saleh Abu Al Shamat, mientras que se espera que Firas Al Buraikan lidere el ataque saudí en lugar de Abdullah Al Hamdan, en el marco de la búsqueda del cuerpo técnico por activar la eficacia ofensiva ante la selección omaní.

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Así, la alineación de la selección saudí podría experimentar 6 cambios que incluyen a Mohammed Al Owais, Hassan Tambakti, Zakaria Hawsawi, Abdullah Al Khaibari, Sultan Mendash y Firas Al Buraikan, mientras Donis busca lograr la segunda victoria consecutiva y reforzar la situación de Arabia Saudí en su andadura en la Copa del Golfo 27.