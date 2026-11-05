6 bajas en las filas del Barcelona ante el Atlético de Madrid y Flick desea suerte a Simeone

El Atlético de Madrid recuperó al centrocampista Johnny Cardoso antes del duelo ante el Barcelona previsto para el próximo domingo en el estadio Metropolitano, en el que ambos equipos buscarán situarse en solitario al frente de la clasificación de LaLiga antes del parón internacional.

Tanto el Barça como el Atleti sufren bajas por lesión en sus filas, además de contar con jugadores en las últimas fases de su recuperación, que podrían convertirse en opciones disponibles para el partido del domingo.

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En cuanto al Atlético de Madrid, la gran buena noticia tiene nombre y apellido: Johnny Cardoso. El centrocampista estadounidense está cerca de regresar a la convocatoria del equipo para medirse al Barcelona, después de haberse ejercitado ya con el grupo y de recibir el alta médica, lo que le brinda al técnico Diego Simeone una opción adicional en el centro del campo, según el diario catalán "Sport".

La participación de Cardoso dentro de los planes de Simeone iba en claro aumento. Tras recuperarse de una operación en el tobillo que lo apartó del Mundial que se disputó en su país, el técnico argentino comenzó a integrarlo de forma progresiva para evitar que sufriera una recaída.

El jugador alcanzó su máximo nivel en el derbi madrileño ante el Real, cuando disputó el partido completo, antes de ser titular en tres encuentros consecutivos y demostrar que, cuando se encuentra en buena forma física, representa un elemento fundamental para el técnico argentino.

El Barcelona, en la misma dirección

Por su parte, el técnico Hansi Flick espera correr la misma suerte que Simeone y recuperar a un jugador importante dentro de sus planes, aunque en esta ocasión se trata de la línea defensiva.

Al parecer, Eric García podrá incorporarse a la convocatoria del partido, con la posibilidad de disputar algunos minutos si la situación lo requiere, lo que supondría un alivio para el técnico alemán.

La defensa del Barcelona vive una situación complicada, ya que el único titular que se encuentra en buena forma física es Pau Cubarsí, mientras que los problemas aparecen en el resto de los integrantes de la línea defensiva.

En el Atlético, Simeone no podrá contar con Koke, el capitán del equipo, ni con Cuti Romero, el destacado fichaje defensivo que fue un líder en el proceso de reconstrucción de la línea trasera, ya que ambos jugadores sufren una lesión muscular.

Las ausencias del Barcelona tampoco serán pocas, pues en la defensa estarán de baja Xavi Espart, Koundé y Christensen, y en el centro del campo Rodri y Dani Olmo, además de la ausencia continuada durante toda la temporada de Ronny Bardají.