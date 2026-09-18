55 jugadores y una lectura triple: Zidane adopta un método especial para elegir la convocatoria de Francia

Zinedine Zidane, seleccionador del combinado francés, se prepara este viernes por la noche para desvelar su primera lista con les Bleus, de cara a disputar cuatro partidos en la Liga de Naciones de la UEFA.

El portal Foot Mercato señaló que el técnico francés aprovechó las largas semanas de trabajo para seguir a los jugadores con detalle, según un método particular.

Zidane no ha introducido un cambio radical en la forma de elaborar la lista preliminar, ya que se preparó una primera lista que incluye a 55 jugadores, a razón de cinco nombres por cada posición, pero el cuerpo técnico de les Bleus también se preocupó de intensificar el seguimiento de jugadores con menor repercusión mediática.

Para llevar a cabo esta tarea, se repartieron los roles dentro del cuerpo técnico, según el diario L'Équipe, donde Fabien Barthez asumió la labor de seguir a los porteros, y apareció por ejemplo en Toulouse, mientras que los jugadores de las demás posiciones fueron objeto de una lectura doble, e incluso a veces triple.

David Bettoni, el fiel asistente de Zidane, aportó su experiencia como entrenador, mientras que Stéphane Blanc se centró en mayor medida en el seguimiento y la observación, que es su especialidad principal. Ambos hombres forman una pareja muy complementaria, pues los une un conocimiento estrecho tras colaborar durante seis años en el Real Madrid.

El seguimiento de Blanc no se limitó a los jugadores franceses, ya que su trabajo también le permitió observar a los próximos rivales de la selección francesa, dado que Turquía, Bélgica e Italia figuran dentro del programa de la Liga de Naciones de la UEFA.

Después de eso, el cuerpo técnico estableció un sistema regular para seguir a los jugadores objetivo, y Zidane y sus colaboradores se reunían cada dos semanas para evaluar las distintas observaciones y decidir sobre los jugadores que necesitan una atención especial.

Según el diario francés, Adrien Truffert fue seguido en dos ocasiones desde las gradas durante su participación con el Bournemouth, mientras que Lucas Da Cunha, que ofreció un llamativo inicio de temporada con el Como, también acaparó las miradas.

Asimismo, Farid Tabet, el nuevo analista de vídeo, seguía a los jugadores de forma regular. Bettoni, el primer asistente de Zidane, asumió el seguimiento de Alemania e Italia de manera particular, mientras que Blanc se centró en Francia y en varias otras competiciones, en tanto que Tabet siguió principalmente a Inglaterra y España.

Esta organización también busca evitar juzgar a un jugador basándose en una sola impresión. Cada tres meses, las zonas de seguimiento rotan, de modo que distintos miembros del cuerpo técnico se encarguen de observar a los jugadores candidatos a incorporarse a la selección durante la temporada.

Este método permite obtener múltiples lecturas antes de tomar la decisión final. En cuanto al propio Zidane, hasta ahora no ha realizado muchos desplazamientos, y solo se le ha visto en el estadio Bollaert durante la Supercopa francesa entre el Lens y el Paris Saint-Germain. Según el diario francés, su condición de icono mundial hace que organizar sus desplazamientos resulte a veces difícil, pero ahora queda esperar el fruto de este trabajo a través de la primera lista de la era Zidane, que revelará qué caras nuevas han logrado reservarse un lugar dentro de los planes del campeón del mundo de 1998.

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