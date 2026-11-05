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Un partido del campeonato estatal brasileño sub-20 acabó sumido en el caos, con 53 tarjetas rojas tras una pelea multitudinaria. Los hechos se produjeron en el encuentro entre Uberlandia y Mamore, cuando un gol en los últimos instantes del tiempo añadido desató una reacción furiosa que obligó al árbitro a suspender el partido.

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El fútbol juvenil brasileño, sumido en el caos

Un partido sub-20 en el estado brasileño de Minas Gerais acabó con la asombrosa cifra de 53 tarjetas rojas tras una pelea multitudinaria. El incidente ocurrió el domingo durante la ida de una semifinal del campeonato estatal entre Uberlandia y Mamore.

Los problemas comenzaron al inicio de la segunda parte del tenso encuentro. Varios miembros del Uberlandia irrumpieron de forma agresiva en el campo después de que uno de sus jugadores fuera expulsado, lo que provocó una interrupción de 40 minutos.

El juego acabó reanudándose, pero se desató el caos cuando Mamore se puso 3-1 en el noveno minuto del tiempo añadido. Según se informó, el jugador de Mamore Davi provocó a sus rivales durante la eufórica celebración del gol y desencadenó un enfrentamiento físico multitudinario sobre el terreno de juego.

El árbitro se vio obligado a suspender el partido

La magnitud de la pelea hizo que acabaran siendo expulsados 43 jugadores, ocho miembros del cuerpo técnico y dos miembros de la directiva del Uberlandia. Al árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto no le quedó más remedio que suspender el encuentro de inmediato.

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En el acta oficial del partido, el árbitro detalló la situación imposible que afrontó sobre el terreno de juego. «En el minuto 54 de la segunda parte se produjo una pelea generalizada que hizo imposible mostrar las tarjetas rojas y llevar a cabo el protocolo de cierre del partido», escribió Drosghic Modesto, según Reuters.

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«Por tanto, debido a todos los altercados y a la falta de seguridad, di el partido por terminado». El colegiado también confirmó que se había presentado una denuncia policial por las amenazas verbales que recibió.

Superado con creces el anterior récord mundial

Modesto también señaló en su acta que la plantilla del Mamore causó destrozos en su vestuario después del partido. Esta increíble cifra de 53 expulsiones supera con creces el anterior récord Guinness de más tarjetas rojas mostradas en un solo partido de fútbol.

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El anterior récord era de 36 tarjetas rojas. Se estableció en febrero de 2011 durante un caótico partido de la quinta división argentina entre Atletico Claypole y Victoriano Arenas.

Tras estas lamentables escenas, Uberlandia emitió un contundente comunicado para condenar el comportamiento inaceptable. El club confirmó que «ya se han tomado internamente las medidas disciplinarias oportunas respecto a los implicados, porque la formación deportiva es, ante todo, una cuestión de desarrollo personal».

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Uberlandia renuncia a disputar la vuelta

Con tantas expulsiones registradas por el árbitro, Mamore se quedó sin suficientes jugadores habilitados para alinear legalmente un equipo en la vuelta de la semifinal. Sin embargo, el partido de vuelta no se disputará.

El miércoles, Uberlandia anunció que renunciaría oficialmente a disputar la vuelta. El club describió su decisión como un «gesto de juego limpio» tras los vergonzosos acontecimientos que arruinaron la ida.

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Esta inusual renuncia significa que Mamore se clasificará automáticamente para la final del torneo estatal juvenil. Es probable que ambos clubes se enfrenten ahora a duras sanciones disciplinarias por parte de las autoridades regionales del fútbol brasileño.