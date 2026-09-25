526 millones de euros antes de la sanción: ¿estaba el Manchester City preparando su última línea de defensa?

El Manchester City recibió un duro golpe tras ser declarado culpable de 114 cargos relacionados con la violación de las normas financieras de la Premier League, en un caso que se remonta a años de investigaciones, coincidiendo con un mercado de fichajes estival en el que el club gastó cifras enormes para reforzar su plantilla.

Según el diario "Sport", el veredicto llegó en un momento en el que el Manchester City encabeza la lista de los clubes que más han gastado durante el mercado de fichajes estival, después de que sus ventas alcanzaran los 337,02 millones de euros, frente a un gasto que llegó a los 526,20 millones de euros.

Los movimientos del club en el mercado supusieron romper el récord del fichaje más caro de su historia en dos ocasiones, después de incorporar a Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest por 135 millones de euros, antes de sumar a Enzo Fernández por 145 millones de euros, convirtiéndose este último en el fichaje más caro de la Premier League, al mismo nivel que Alexander Isak.

El Manchester City también pagó 95 millones de euros por el fichaje de Ayyoub Bouaddi procedente del Lille, elevando el total de lo gastado por el club en reforzar su centro del campo a 375 millones de euros.

Los movimientos del club no se limitaron al centro del campo, ya que gastó 70 millones de euros en el fichaje de Iliman Ndiaye procedente del Everton, además de 37,5 millones de euros para incorporar al extremo Allan.

El Manchester City cerró otros 3 fichajes de jugadores que acabaron saliendo en calidad de cedidos: el extremo Jeremy Monga, que costó al club 11,7 millones de euros y se marchó al Swansea City; el extremo Diturbe por 25 millones de euros, que actualmente se encuentra en el Mónaco; y el guardameta Shea Charles, que costó al club 3,5 millones de euros y juega en el Queens Park Rangers.

El club también fichó al guardameta Rouli para ocupar el puesto de segundo portero, por un valor similar al que pagó por la incorporación de Shea Charles.

Estos movimientos llegan en un momento en el que el Manchester City se enfrenta a una serie de posibles sanciones a raíz del caso, que podrían incluir:

Las posibles sanciones a las que se enfrenta el Manchester City:

Multas económicas

Descuento de puntos

Restricciones para inscribir a nuevos jugadores

Otras sanciones relacionadas con la participación en las competiciones, según la decisión final.

El último mercado de fichajes otorga al Manchester City una amplia lista de jugadores, lo que podría ofrecer al club mayores opciones para hacer frente a cualquier posible restricción sobre las contrataciones, en caso de que se decida imponerla dentro de la sanción final.