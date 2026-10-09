La afición del Manchester United se prepara para volver a desplegar la famosa pancarta del "contador" en la grada de Stretford End, para burlarse del Manchester City durante el partido de los Red Devils ante el Tottenham, previsto para mañana sábado dentro de la Premier League.

El regreso de la pancarta llega tras la condena al City en los 115 cargos que le imputó la Premier League, a excepción de uno, algo que ha empañado los títulos conquistados por el club, que muchos consideran que han quedado contaminados.

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Según el portal "The Athletic", el grupo "The Red Army" pagó 114 libras esterlinas para fabricar una nueva pancarta, que llevará la frase "51 años", en una anulación simbólica de los 20 grandes títulos conseguidos por el City desde que Abu Dabi se hizo con él en 2009.

La historia de la pancarta

La pancarta contaba el número de años transcurridos desde el último título del City, y apareció por primera vez en el año 2000 con la frase "24 años", en alusión a su conquista de la Copa de la Liga en 1976.

La pancarta se actualizaba cada año, hasta que fue retirada definitivamente tras la victoria del City en la FA Cup en 2011. La pancarta se desplegó por última vez en 2010, en la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga entre ambos equipos en el estadio de Old Trafford, y llevaba la frase "35 años".

El grupo "Stretford End Flags" había vendido la pancarta original, incluido el contador, a un coleccionista en Kuwait por 7.000 libras esterlinas en 2013, y actualmente busca recuperarla.

En su primera rueda de prensa desde que se dictó el fallo, Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, negó este viernes por la mañana que los títulos del club estén contaminados.



