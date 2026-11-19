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El excentrocampista del Manchester United Paul Ince ha criticado duramente a su antiguo club por gastar 50 millones de libras en Andrey Santos durante el mercado de fichajes de verano. El exinternacional inglés cree que esa enorme cantidad se ha desperdiciado por completo y considera que el equipo ahora tiene dificultades para atraer a futbolistas de auténtica élite.

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Dudas sobre un traspaso millonario

Ince ha criticado duramente al Manchester United por su decisión de fichar a Santos. El club gastó 50 millones de libras para incorporar al brasileño procedente del Chelsea durante el mercado de fichajes de verano. El Manchester United fichó a Santos junto a Youri Tielemans y Carlos Baleba para reforzar sus opciones en el centro del campo.

Sin embargo, Santos solo fue titular en cuatro de los diez primeros partidos del club en la Premier League bajo las órdenes del anterior entrenador, Michael Carrick. Tras la marcha de Carrick , Mauricio Pochettino ha llegado a Old Trafford. Pese al cambio de entrenador, Ince cree que la enorme cantidad pagada por el traspaso supuso un despilfarro de los recursos del club.

Dinero desperdiciado en la posición equivocada

Ince está convencido de que los fondos destinados a Santos deberían haberse invertido en otras zonas del campo. Considera que a la plantilla actual le falta mucha calidad tanto en defensa como en ataque.

«¿Por qué gastaron 50 millones de libras en Santos?», declaró Ince a The Sun. «Son 50 millones de libras desperdiciados. Podrían haberlos invertido en la defensa o haber fichado a un delantero. Tienen a [Kobbie] Mainoo, que necesita desarrollarse. Es él quien tiene que jugar, no Santos».

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Físico y errores en la política de fichajes

Las críticas no se limitaron a Santos: Ince también cuestionó los recientes fichajes de Tielemans y Baleba. Señaló que Tielemans afronta un salto considerable en cuanto a las expectativas, mientras que Baleba ha sufrido lesiones recurrentes desde su traspaso por 70 millones de libras. Ince también destacó la clara falta de dominio físico en el centro del campo actual.

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«Tielemans, una vez más, estuvo fantástico en el Villa, pero llegar al United es otra historia», añadió. «Baleba no jugó mucho el año pasado. Llega por 70 millones de libras, juega un par de partidos y vuelve a lesionarse. El fútbol está cambiando. Ahora no todo consiste en pasar, pasar y pasar. Hay que ganar los duelos. Antes oías a Pep Guardiola decir una y otra vez: “No ganamos los duelos, no ganamos las disputas”. El fútbol es más físico, más potente».

Reconstrucción con un nuevo entrenador

Se espera que Pochettino reciba respaldo económico para reforzar la plantilla en el próximo mercado de fichajes de enero. Sin embargo, Ince teme que al club le cueste fichar a objetivos de primer nivel como Declan Rice o Jude Bellingham. Cree que la inestabilidad persistente ha dañado gravemente su reputación entre los profesionales de élite.

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«Desde que se marchó Sir Alex Ferguson, ha sido un desastre absoluto», concluyó Ince. «¿Querría venir al United cualquier jugador del mundo? No, porque aquello es un caos, un desastre».