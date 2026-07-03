50 eurodiputados piden a la FIFA que investigue la concesión del «Premio de la Paz» a Trump

El Premio de la Paz de la FIFA sigue generando polémica. En una carta a la FIFA, 50 diputados europeos piden investigar la entrega del galardón por parte de Gianni Infantino a Donald Trump.

En una carta a la Comisión de Ética de la FIFA, los eurodiputados —de 13 países— pidieron «una investigación rápida y sincera», exigencia que ya había planteado la organización de derechos humanos «FairSquare» en diciembre, según informó el diario francés «L’Équipe».

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La mayoría, de ideología socialdemócrata, liberal y verde, afirma que su petición «permite a la FIFA demostrar su compromiso con la neutralidad política, la transparencia y la responsabilidad», al esclarecer cómo Gianni Infantino concedió el Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump.

Ampliación del alcance de la protesta

La organización FairSquare ha celebrado la carta de los cincuenta eurodiputados, a los que considera «la intervención más destacada de responsables políticos europeos contra la mala gobernanza y las infracciones de las normas en la cúspide del fútbol mundial desde que, en 2015, el Parlamento Europeo instó al predecesor de Infantino, Sepp Blatter, a dimitir».

La organización exige que la Comisión de Ética de la FIFA investigue las circunstancias de la entrega, pues el organismo aún no ha aclarado sus criterios ni los mecanismos de concesión.

«FairSquare» considera que la postura de Infantino pone en peligro «la integridad y la reputación del fútbol y de la propia FIFA».

La Federación Noruega de Fútbol, única de las 211 afiliadas a la FIFA que respalda la iniciativa, mantiene su apoyo a la organización.

La Federación Noruega de Fútbol denunció los hechos ante la Comisión de Ética de la FIFA, que aún no ha abierto investigación, y la FIFA tampoco ha respondido a las acusaciones ni a la polémica en torno al Premio de la Paz.

¿Qué consecuencias podría tener esto?

Si se confirma la violación del deber de imparcialidad (artículo 15 del Código de Ética de la FIFA), los responsables podrían enfrentar una multa de al menos 10 000 francos suizos y una suspensión de hasta dos años para cualquier actividad relacionada con el fútbol.