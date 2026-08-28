El Al-Hilal logró una amplia victoria sobre el Al-Khaleej por 5-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos dentro de las competiciones de la cuarta jornada de la Roshn League, aunque las duras condiciones climáticas ensombrecieron el encuentro, después de que un gran número de aficionados se viera obligado a abandonar el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd antes del inicio de la segunda parte.

El partido registró una clara subida de las temperaturas y del nivel de humedad, lo que hizo que el ambiente en las gradas fuera muy duro para los aficionados, especialmente al prolongarse el encuentro durante un largo periodo en medio de un clima agotador.

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Según lo mencionado por el corresponsal de la cadena saudí "Thmanyah" desde el terreno de juego, más de 50 casos de desmayo se produjeron entre los aficionados durante el partido, debido a la intensidad del calor y la humedad, lo que requirió la intervención de los equipos médicos para atender los casos.

Las difíciles condiciones climáticas provocaron que la mayoría de los aficionados abandonaran el estadio al final de la primera parte, pese a la gran importancia del partido, en busca de lugares más adecuados y para evitar sufrir un mayor agotamiento a causa del calor y la elevada humedad.

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Por su parte, los casos que sufrieron desmayos recibieron atención médica dentro del estadio, en medio de elogios a los responsables y trabajadores del estadio Príncipe Mohammed bin Fahd, después de que intervinieran con rapidez para socorrer a los aficionados que necesitaron ayuda.

Estos hechos se produjeron en una noche en la que el Al-Hilal ofreció una fuerte exhibición ofensiva ante el Al-Khaleej, y terminó el partido con una amplia victoria por 5-1, para continuar con sus resultados positivos en la Roshn League, aunque la escena de la afición se convirtió en uno de los sucesos más destacados asociados al encuentro.

Este suceso vuelve a poner el foco sobre la importancia de garantizar los más altos niveles de preparación médica y los servicios necesarios para los aficionados en los partidos que se disputan en medio de duras condiciones climáticas, especialmente con la subida de las temperaturas y de los niveles de humedad, para asegurar la seguridad de los asistentes y la continuidad de los partidos en un ambiente seguro.