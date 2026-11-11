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El argentino Mauricio Pochettino se perfila como uno de los principales candidatos para suceder a Michael Carrick al frente del Manchester United, en medio de informaciones que apuntan a la disposición del seleccionador de Estados Unidos a afrontar una nueva experiencia en Old Trafford.

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Y a medida que Carrick se acerca a la salida de su cargo durante el parón internacional, la experiencia previa de Pochettino en la Premier League, junto a sus etapas con el Tottenham y el Chelsea, se presenta como uno de los factores más destacados que podrían llevar a la dirección del Manchester United a elegirlo.

El diario "The Sun" considera que el técnico argentino posee un conjunto de cualidades que lo hacen idóneo para la misión, y repasa 5 razones que podrían ayudarlo a devolver al equipo al buen camino.

El desarrollo de los jóvenes talentos

Pochettino cuenta con un historial destacado en el desarrollo de los jugadores y en darles la oportunidad de alcanzar niveles más altos, algo que quedó claramente reflejado con nombres como Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli y Cole Palmer.

Palmer habló del impacto del técnico argentino en su trayectoria, declarando a la cadena británica "BBC" en marzo de 2024: "Me dio la libertad de jugar a mi manera, y me gusta cuando te da esa libertad, porque siento que soy capaz de expresar mi potencial en mayor medida".

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Y añadió: "Lo disfruto. Habla contigo a diario sobre cosas diferentes, no todas relacionadas con el fútbol, sino también con la vida. Sabe hacerte sentir cómodo e intentar sacar lo mejor de ti".

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Por su parte, Son Heung-min dijo tras la destitución de Pochettino del banquillo del Tottenham: "No hace falta hablar de lo agradecido que estoy con este hombre. Las palabras son incapaces de expresar mi gratitud hacia él. He aprendido mucho de ti, no solo en el fútbol, sino también en la vida".

Y en el Manchester United, Pochettino podría encontrar un grupo de jóvenes talentos con capacidad de desarrollo, encabezados por Kobbie Mainoo, junto a Leny Yoro, Ayden Heaven, Patrick Dorgu, Carlos Baleba y Amad Diallo.

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Devolver el alma al vestuario

El Manchester United sufrió, en los años posteriores a la salida de sir Alex Ferguson, problemas relacionados con el espíritu de equipo y la cohesión entre los jugadores, un punto que ya había señalado Ralf Rangnick tras el final de su etapa interina con el club.

El técnico alemán dijo: "Para mí, la mayor decepción es que no logramos desarrollar un espíritu colectivo que nos ayudara en los distintos aspectos del juego. Esto ocurre también con otros equipos, pero para mí ese fue el mayor problema".

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Asimismo, Gary Neville señaló en ocasiones anteriores la existencia de filtraciones desde dentro del vestuario, en un momento en que el equipo necesita reconstruir la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico.

Pochettino posee una experiencia diferente en el trato con los jugadores, ya que presta una gran atención a los aspectos personales y familiares, y su papel no se limita al trabajo técnico dentro del campo.

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Palmer dijo sobre la forma en que su exentrenador lo trataba: "Habla contigo de cualquier cosa, como los problemas familiares. Creo que cuando sabe lo que ocurre fuera del campo, puede entender el impacto que eso tiene en ti dentro de él. Es realmente genial en ese aspecto".

En cuanto a Dele Alli, describió a Pochettino como alguien que lo trataba como a un padre, y añadió: "Tuve mucha suerte de trabajar con un entrenador como él. Fue un hombre magnífico y posee una gran experiencia. Me llamaba cuando actuaba de forma estúpida y hablaba conmigo".

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También Harry Kane habló anteriormente del ambiente que creó el técnico argentino dentro del Tottenham, diciendo en 2016: "El entrenador creó un ambiente familiar, y una hermandad entre los jugadores".

Experiencia en el manejo de clubes en crisis

No todas las experiencias de Pochettino como entrenador fueron con clubes que vivían sus mejores momentos; al contrario, asumió el cargo en circunstancias difíciles, y logró reconstruir equipos que padecían problemas técnicos y anímicos.

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Cuando llegó al Tottenham, el equipo atravesaba una etapa turbulenta tras la salida del anterior entrenador Tim Sherwood, que había criticado a sus jugadores tras la derrota por cuatro goles a cero ante el Chelsea en marzo de 2014, diciendo: "Hay una falta de carácter, y muchos de ellos se tratan entre sí con demasiada amabilidad, y necesitan mostrar más valentía".

Y en el Chelsea, Pochettino asumió el cargo tras una temporada difícil, que el equipo terminó en el duodécimo puesto, después de haber conseguido una sola victoria en los últimos 12 partidos de la temporada anterior, además de disponer de una amplia plantilla de jugadores.

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En ambas experiencias, el técnico argentino trabajó en el manejo de la diversidad de personalidades y en volver a imponer sus ideas dentro del equipo.

Con el Tottenham lo condujo a su mejor puesto en la era de la Premier League, tras terminar la temporada 2016-2017 como subcampeón, y también alcanzó con él la final de la Liga de Campeones de Europa en 2019.

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En cuanto al Chelsea, logró superar el difícil comienzo y terminar la temporada entre los puestos que daban acceso a las competiciones europeas, al tiempo que desarrolló a Cole Palmer y lo convirtió en una de las figuras más destacadas del equipo.

Su buena relación con la prensa inglesa

La presión mediática es uno de los principales desafíos que afronta cualquier entrenador del Manchester United, dada la atención excepcional que recibe el club y la abundancia de voces que opinan sobre sus decisiones y resultados.

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Rúben Amorim ya se había quejado, en diciembre de 2025, de la intromisión de algunos exjugadores a la hora de valorar la situación del equipo, diciendo: "A veces no tienen toda la información, y miran al Manchester United con los criterios bajo los que vivieron aquí, cuando el equipo ganaba siempre. Por eso les resulta difícil ver a su club en esta situación".

Asimismo, Erik ten Hag habló el mes pasado del papel de los exjugadores, considerando que son capaces de ayudar al club y a los jugadores, en lugar de limitarse a criticar.

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En cambio, Pochettino disfruta de una buena relación con la prensa británica, y ya apareció en el programa "Stick to Football" que presenta Gary Neville.

Neville había incluido al técnico argentino entre los nombres que considera idóneos para asumir el banquillo del Manchester United, durante la búsqueda de un sucesor de Amorim en enero, junto a Thomas Tuchel y Carlo Ancelotti.

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Neville estableció un conjunto de criterios que debe reunir el nuevo entrenador, entre ellos la capacidad de lidiar con los medios, el vestuario y los propietarios del club, y de ofrecer un fútbol que la afición disfrute, además de contar con experiencia en la Liga de Campeones de Europa y en los grandes partidos.

Reactivar la trayectoria de Rashford

La capacidad de Pochettino de recuperar el mejor nivel de Marcus Rashford podría ser uno de los asuntos más interesantes dentro del Manchester United, sobre todo porque el jugador inglés no ha ofrecido hasta ahora lo que se espera de él tras su regreso a los planes del equipo.

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Rashford, de 29 años, volvió al foco de atención en Old Trafford esta temporada, tras un periodo en el que estuvo alejado del club durante 18 meses, durante el cual vivió dos experiencias de cesión con el Aston Villa y el Barcelona.

Y pese al potencial que posee, Rashford no ha marcado ni ha dado ninguna asistencia de gol en sus ocho apariciones esta temporada, además de haberse sentado en el banquillo ante el Leeds el mes pasado, antes de ausentarse de partidos posteriores por un problema en la cadera.

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Rashford posee un registro goleador que alcanza los 138 goles con el primer equipo del Manchester United, lo que hace de recuperar su nivel anterior un objetivo importante para el club.

Y Pochettino podría ser capaz de ayudarlo en eso, después de haberlo elogiado en 2022, diciendo: "Siempre me ha gustado Rashford, y creo que es un jugador magnífico".

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Y añadió: "Todo lo que necesita es confianza y creer en sí mismo para alcanzar el máximo nivel. El potencial lo tiene".