Entre la continuidad del brillo y la aparición de nuevos nombres, la décima jornada de la Joy Elite League Sub-21 reveló un grupo de talentos que merecen seguimiento, después de que varios jugadores ofrecieran actuaciones destacadas con sus clubes, ya fuera gracias a goles decisivos, habilidades individuales o aportes defensivos influyentes.

Y con el encendido de la pugna por el liderato de la competición entre el Al Ittihad y el Al Ahli, aumenta la importancia del torneo como un espacio para descubrir a los jóvenes talentos que buscan demostrar sus capacidades y llamar la atención de los cuerpos técnicos. Además, los partidos cuentan con un mayor seguimiento del público gracias a su transmisión gratuita a través de la plataforma "STC TV", mediante registro con correo electrónico o número de teléfono.

Sultan Al Shuja: un talento del Al Hilal que sigue brillando

Sultan Al Shuja continuó ofreciendo sus destacadas actuaciones con la camiseta del Al Hilal, después de marcar su segundo gol en la Joy League durante el enfrentamiento ante el Damac, confirmando su capacidad para generar peligro, ya sea moviéndose por las bandas o entrando en la zona interior del campo.

Al Shuja fue uno de los máximos goleadores del Al Hilal en la categoría Sub-18 durante la temporada pasada, y demuestra poseer un olfato goleador destacado en el manejo de las ocasiones, ya sea mediante la rapidez de reacción y el aprovechamiento de los rechaces, como hizo ante el Al Fateh, o penetrando la defensa de los rivales, algo que se vio en su gol ante el Damac, que celebró a la manera del colombiano Jhon Durán, exdelantero del Al Nassr.

Adnan Al Bishri: un gol de categoría mundial con la camiseta del Al Ittihad

Pese al regreso al gol de Ammar Al Ghamdi y la gran actuación del portero Abdullah Falatah, Adnan Al Bishri se llevó los focos durante la victoria del Al Ittihad ante el Al Ansar por un contundente 4-0, tras marcar un gol destacado con un potente disparo desde fuera del área, con el que sorprendió al portero y que se alojó en el ángulo izquierdo.

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Al Bishri, que se incorporó al Al Ittihad procedente del Al Ahli en el verano de 2025, logró marcar su segundo gol en la competición, después de abrir su cuenta goleadora en la tercera jornada, añadiendo así su nombre a la lista de goleadores del Al Amid y reflejando la variedad de soluciones ofensivas dentro del equipo líder.

Nayef Al Shuwairekh: un salvamento excepcional que protege al Al Nassr

Nayef Al Shuwairekh no fue autor de ningún gol en el empate del Al Nassr ante el Al Riyadh, pero ofreció una de las jugadas defensivas más destacadas de la décima jornada, tras desempeñar un papel decisivo para evitar la derrota de su equipo, gracias a dos importantes intervenciones ante los intentos del rival.

El defensa del Al Nassr, recién llegado del Al Hilal, logró despejar un balón de Battal Al Harthi sobre la línea de gol, antes de intervenir de nuevo para detener un peligroso disparo dentro del área durante el segundo tiempo. Al Shuwairekh inició su andadura con el conjunto amarillo el pasado mes de octubre, ofreciendo un indicio positivo de su capacidad para reforzar la línea defensiva del equipo.

Ziyad Aba: un doblete que reaviva la carrera de goleadores

Ziyad Aba aprovechó el enfrentamiento entre el Al Ahli y el Al Ettifaq para recuperar su brillo goleador, tras marcar dos goles en la victoria del Al Ahli por 2-0, confirmando que posee cualidades ofensivas destacadas, especialmente en la penetración por el flanco derecho y el manejo de las medias ocasiones.

Aba fue uno de los nombres que compitió por el liderato de los goleadores durante el inicio de la temporada, antes de que su promedio goleador disminuyera, pero regresó con fuerza en la décima jornada, elevando su cuenta a 6 goles, reduciendo la diferencia con su compañero Musa Adam, líder de la lista de goleadores, a solo 3 goles, y devolviendo la competencia al primer plano dentro del equipo del Al Ahli.

Ghali Al Shammari: un hat-trick que lo lleva a lo más alto

Ghali Al Shammari fue la gran figura de la décima jornada, tras liderar al Neom en la amplia victoria sobre el Al Watan por un contundente 4-0, marcando tres goles que lo situaron en la lista de autores de hat-trick en la actual edición de la Joy Elite League.

Al Shammari mostró una gran inteligencia en el movimiento sin balón y para escapar de la trampa del fuera de juego, además de una buena colocación dentro del área y el aprovechamiento de los espacios entre los defensas. Asimismo, sus goles variaron entre el pie y la cabeza, ofreciendo una actuación ofensiva completa y confirmando que es uno de los nombres más destacados que acapararon las miradas en esta jornada.

Al Shammari se unió a la lista de autores de tripletes esta temporada, que incluye a Mohammed Al Issa del Al Ettifaq, Jefferson Ramos del Al Fateh, Ammar Al Ghamdi del Al Ittihad, Daniel Al Habib del Al Feiha y Ziyad Aba del Al Ahli, en una muestra de la multiplicidad de talentos ofensivos que ofrece la competición.