5 estrellas sobre la mesa: el Arsenal abre las arcas y concede a Arteta 240 millones de libras esterlinas

La directiva del Arsenal ha concedido a su entrenador español, Mikel Arteta, un presupuesto de 240 millones de libras para fichar a cinco jugadores este verano y reforzar el equipo tras la pasada temporada.

Según el diario británico «Daily Star», la directiva respalda a Arteta pese a ganar la Premier y perder la final de la Champions contra el París Saint-Germain.

El extremo de 16 años del Leicester City, Jeremy Monga, lidera la lista de objetivos del Arsenal, que es el favorito para ficharlo.

Además, sigue la pista del defensa español Óscar Mingueza, del Celta, cuyo contrato expira en junio, lo que lo convierte en un fichaje gratuito y polivalente.

En ataque interesa el extremo griego Christos Tzoulis, del Club Brugge, cuyo fichaje podría costar 35 millones de libras y ser uno de los más caros procedentes de la liga belga.

También vigila a Morgan Rogers, del Aston Villa, por unos 80 millones de euros, mientras que el brasileño Bruno Guimarães, centrocampista del Newcastle United, sigue siendo prioridad tras rechazar una primera oferta de 55 millones de libras.

Según el diario, el Arsenal prepara una oferta mejorada para convencer al Newcastle y reforzar la plantilla con miras a pelear por todos los títulos la próxima temporada.