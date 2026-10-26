No fue una derrota pasajera en el historial del Clásico, sino un espejo que reveló muchas verdades. Mientras el Real Madrid celebraba una valiosa victoria, los recuerdos de aquella noche siguieron persiguiendo a la primera estrella del Barcelona, Lamine Yamal, que salió del partido más importante de la temporada con un titular tan duro como este: "No estuvo a la altura de las circunstancias".

En una noche en la que Kylian Mbappé fue el protagonista absoluto, los focos en el Barcelona se convirtieron en grandes signos de interrogación en torno al nivel de su joven promesa.

Mbappé hace historia y Yamal desperdicia ocasiones

El Real Madrid logró una valiosa y merecida victoria sobre su eterno rival, el Barcelona, por 2-1, en un partido con sello puramente francés. Mbappé brilló de forma notable: abrió el marcador pronto y después sentenció con el gol decisivo en el minuto 87 tras un pase determinante de Eduardo Camavinga, firmando una actuación impecable.

Y el gol no fue solo tres puntos, sino un logro histórico, ya que Mbappé alcanzó su gol número 100 con la camiseta del Real Madrid en apenas 116 partidos, consiguiendo esta cifra legendaria en uno de los partidos más difíciles y con más presión de la temporada.

En el otro lado, la imagen fue muy sombría para Lamine Yamal. El joven delantero español terminó el partido con un dato impactante: 5 disparos y ninguno de ellos entre los tres palos.

El Barcelona no se presentó al Clásico

El analista español Marcos López dijo a través del programa "El Larguero" de la cadena Cadena SER: "Para mí, la mayor derrota del Barcelona es que no fueron el Barcelona de verdad".

López elogió la genialidad de Mourinho en la preparación y, por el contrario, criticó la ausencia de cualquier reacción desde el banquillo del Barcelona, y añadió: "El Real Madrid dominó el desarrollo del juego en la zona que le conviene, y lo hizo con maestría. Incluso desde la línea de banda táctica, Flick no tuvo ninguna opción para hacer frente al plan que trazó Mourinho".

Y la crítica no se detuvo en el aspecto táctico, sino que López abordó la crisis en la gestión de los momentos decisivos, la misma crisis que le costó al Barcelona ante el Paris Saint-Germain con jugadores como Vitinha y Fabián Ruiz.

Y dijo: "La primera parte del Barcelona fue mala, muy mala, y es cierto que no saben gestionar el partido, y para mí esto es una señal de inmadurez".

Después, López dirigió sus dardos directamente hacia la línea ofensiva, y en concreto hacia Yamal, afirmando en un tono rotundo: "Ni Gordon, ni Raphinha, ni Lamine estuvieron a la altura de las circunstancias. Lamine jugó mal, y no pasa nada por decirlo".







