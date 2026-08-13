El comienzo de Marino Pušić con el Al-Ahli no fue nada fácil, pues el técnico neerlandés se encontró ante una verdadera prueba desde el primer momento, tras asumir las riendas del equipo apenas unos pocos días antes del inicio de la Roshn League.

Aun así, "el elegante" logró superar al Al-Diriyah y conseguir una victoria importante en la jornada inaugural, en un partido que reveló la magnitud de los desafíos a los que se enfrentó el cuerpo técnico antes del pitido inicial.

El triunfo no fue solo tres puntos, sino que llegó tras un periodo de preparación sumamente corto para el entrenador con la mayoría de los integrantes del equipo, además de contar con jugadores que disputaron el Mundial 2026 antes de regresar rápidamente al ambiente del club, algo que llevó a Pušić a considerar que la mentalidad de los jugadores fue el factor más destacado para decidir el enfrentamiento.

4 o 5 días marcaron la diferencia

Pušić habló tras el partido sobre la magnitud de la dificultad a la que se enfrentó antes de su primera prueba oficial, subrayando que no dispuso del tiempo suficiente para conocer a sus jugadores y aplicar sus ideas de la manera que quería.

El técnico del Al-Ahli dijo: "Es un gran desafío cuando juegas tu primer partido con jugadores con los que solo he pasado de cuatro a cinco días; el partido fue un 50-50".

Añadió que el factor tiempo fue uno de los principales obstáculos que tuvo por delante, pero que encontró una gran ayuda en la mentalidad de los jugadores y su deseo de ejecutar lo requerido dentro del campo, subrayando que la reacción del grupo fue lo más importante que sacó del partido.

Toney, un sacrificio por el Al-Ahli

Pušić elogió especialmente a los jugadores que participaron con sus selecciones en el Mundial, considerando que su estado físico no era fácil tras una larga temporada y una presión continua.

El inglés Ivan Toney fue el ejemplo más destacado, tras disputar el partido completo durante 90 minutos, a pesar del gran esfuerzo que realizó durante el periodo anterior.

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Pušić dijo: "Respeto a nuestros jugadores que participaron en el Mundial y, por ejemplo, a Ivan Toney, que jugó 90 minutos hoy".

El técnico considera que la capacidad de estos jugadores para sacrificarse y asumir la responsabilidad desde el primer partido refleja una personalidad fuerte dentro del equipo, sobre todo porque el Al-Ahli necesitaba su experiencia en el enfrentamiento ante el Al-Diriyah.

El Al-Ahli necesitó tranquilidad tras el gol

Pušić reconoció que el partido fue muy igualado y que el Al-Diriyah ofreció un buen nivel a pesar de ser recién ascendido a la Roshn League.

Dijo: "El rival ofreció un bonito partido, al margen de su ascenso desde la Primera División; el punto que supuso un obstáculo fue el tiempo, pero lo que nos ayudó fue la mentalidad de los jugadores".

Y tras marcar el Al-Ahli su gol, el equipo se sintió más cómodo, algo que le ayudó a manejar mejor el desarrollo del partido, sobre todo en medio del cansancio que mostraron algunos integrantes del equipo.

El técnico explicó: "Después de marcar el gol nos relajamos un poco, sobre todo porque algunos jugadores del grupo estuvieron en el Mundial, por lo que su temporada fue larga".

Pušić conoce al Al-Ahli y agradece a Roy Pedro

No era la primera vez que Pušić seguía al Al-Ahli, ya que aseguró que conocía al club desde antes y que ya había seguido al equipo durante su participación en la edición anterior de la Liga de Campeones de la AFC Elite.

Asimismo, el técnico neerlandés quiso dar las gracias a Roy Pedro, el director deportivo del Al-Ahli, elogiando la forma de trabajar dentro del club.

Dijo: "Conozco al club desde antes, y ya lo había seguido en el anterior torneo asiático. Y me gustaría dar las gracias a Roy Pedro, pues me gusta trabajar bajo la dirección de personas con esta mentalidad".

Y parece que Pušić es muy consciente de la magnitud de la tarea que le espera, pero al mismo tiempo recibió un fuerte impulso desde el principio tras cosechar los tres puntos en su primera aparición oficial.