5 criterios... ¿Cuáles son los requisitos para fichar a nuevos jugadores en la Liga Saudí?

Varios medios revelan que la comisión de fichajes de la Liga Roshen de Arabia Saudí ya informó los criterios para contratar o renovar jugadores.

Desde la ventana de traspasos de verano de 2023, seis meses después de la llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr, la Liga Saudí Roshen ha fichado estrellas de diversas ligas internacionales.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el proceso se basa en cinco factores clave: edad, nivel, posición, rendimiento y adecuación a las expectativas futuras.

El objetivo es optimizar el gasto, garantizar la sostenibilidad financiera y reducir los riesgos de fichajes inadecuados, técnicos o económicos, para mejorar la inversión deportiva a largo plazo.

Estas directrices se conocen mientras se especula sobre el futuro de jugadores libres como Marcelo Brozović (Al-Nassr) y Frank Kessié (Al-Ahli).