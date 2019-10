Cinco claves para entender por qué Simeone suma sus peores números en el Atlético

Los colchoneros llevan los peores registros numéricos en la jornada 11 desde que el Cholo tomara las riendas del club. ¿Cuáles son las causas?

8 caras nuevas

Ha sido sin duda uno de los años con más movimiento en el club colchonero en cuanto a fichajes. Hasta ocho nuevos futbolistas llegaron al Metropolitano y eso sobre una plantilla de 22 jugadores es mucho decir. Solo Lodi, Trippier y Joao Félix, ahora lesionado, han disputado 10 o más partidos de los 14 oficiales que ha jugado el Atlético. En el lado opuesto Saponjic, que no ha disputado ni un minuto o los casos de Herrera o Llorente que no llegan a los 300 minutos sobre los 1.260 oficiales.

Con Simeone es raro el recién llegado que juega de titular. Le pasó a estrellas como a Griezmann, que tardó casi cuatro meses en asentarse al equipo y le está pasando a la mayoría de ellos. No es fácil conocer todos los mecanismos tácticos del equipo y necesitan tiempo para asentarse.

Puntos del Atlético de Simeone después de la 11ª jornada:

28 en 2012-13

30 en 2013-14

23 en 2014-15

23 en 2015-16

21 en 2016-17

23 en 2017-18

20 en 2018-19

20 en 2019-20 — Pedro Martin (@pedritonumeros) October 29, 2019

La defensa se cambió entera y de momento es la que sigue funcionando bien. De hecho ante el Athletic estrenó zaga al completo y Trippier, Felipe, Hermoso y Lodi cuajaron un buen partido. Pero el centro del campo no carbura y de momento Llorente no convence y Herrera no goza de la continuidad necesaria para desbancar a Koke o Saúl pese a su bajo estado de forma.

Escaso juego ofensivo

El Atlético solo suma 11 goles a favor en las 11 jornadas disputadas (sale a gol por partido) un bagaje muy pobre para un equipo con tanto potencial ofensivo. Morata suma cuatro goles en la temporada, pero tres de ellos los ha conseguido en los tres últimos encuentros. Costa está desaparecido con hasta nueve partidos sin rematar a portería siquiera. Acumulan su peor registro goleador en los últimos años.

Baja forma de alguno de los pesos pesados

Koke, Saúl y Costa son pesos pesados en el vestuario rojiblanco pero no están todo lo acertados que de ellos se espera en esta temporada. Solo Oblak, de los veteranos del equipo mantiene el tipo con paradas estratosféricas. Giménez, otro de los hombres fuertes del Cholo empezó bien la temporada aunque su lesión le ha dejado sin participar en los últimos compromisos.

Los fichajes no terminan de explotar

Solo los dos laterales, Trippier y Lodi, han aportado lo que de ellos se esperaba cuando fueron fichados. Herrera no encuentra su sitio, Llorente va de más a menos, Joao Félix se ha desinflado tras la ilusionante pretemporada donde maravilló a los rojiblancos y Saponjic no las ha olido. Felipe y Hermoso también van de menos a más y mantienen el tipo en una zaga que acostumbra a dar lo mejor de sí en este equipo.

Poco fútbol

Aquí entra el debate de la pizza que propone Simeone. Cierto es que ha llevado a la gloria al en los últimos años con este mismo estilo de juego, pero quizá el aficionado empieza a cansarse de no ver el fútbol que por nombres y calidad podrían dar. Eso provocó en el encuentro ante el y mayormente frente al Leverkusen hubiera pitos, algo impensable en tiempos pasados. Los Vitolo o Lemar, probablemente los de mayor calidad de la plantilla, apenas han gozado de oportunidades y cuando las han tenido no han terminado de explotar. Ya sea por problemas físicos que impidieron la continuidad del canario o porque no terminar de conectar el francés.