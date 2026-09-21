5 años entre rejas: una acusación impactante amenaza a una estrella de la Premier League

Granit Xhaka, capitán de la selección de Suiza y centrocampista del Sunderland, se enfrenta a una grave crisis legal que podría acarrearle una pena de hasta 5 años de prisión, después de que las autoridades suizas abrieran una investigación sobre su presunta obtención de certificados de covid-19 falsificados.

Según el sitio francés Foot Mercato, la fiscalía de Lucerna ha iniciado una investigación sobre el caso, y Xhaka será sometido a interrogatorio ante las autoridades a principios del próximo mes de octubre.

Estos acontecimientos se producen en un momento en el que Xhaka, de 33 años, es uno de los jugadores más destacados de la selección de Suiza, además de contar con una larga trayectoria en la Premier League, lo que le ha convertido en uno de los nombres conocidos del fútbol europeo.

Pese a la gravedad de la acusación, Xhaka sigue siendo inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, mientras que las posibles sanciones en el caso contemplan la posibilidad de que sea condenado a una pena de hasta cinco años de prisión.

Tras uno de sus últimos partidos, el capitán de Suiza se negó a comentar sobre las investigaciones y se limitó a decir: "No tengo ningún comentario al respecto. Hoy he jugado al fútbol, y eso es lo que me importa ahora. Nada en absoluto. He pasado por circunstancias peores".

El caso queda ahora a la espera del interrogatorio de Xhaka ante las autoridades suizas, antes de que se aclaren los siguientes pasos legales de la investigación.

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