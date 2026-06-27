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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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45 minutos negros... Una maldición histórica persigue a Arabia Saudí en el Mundial

Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
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Cabo Verde
Arabia Saudí
EE. UU.

«Los Verdes» sufren en el Mundial.

La selección saudí arrastra un complejo histórico en el Mundial, agravado tras enfrentar a Cabo Verde en 2026.

Este sábado, en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, Arabia Saudí jugó contra Cabo Verde en el estadio NRG de Houston.

La primera parte terminó 0-0, lo que reforzó la tendencia histórica del equipo árabe en el Mundial.

Según Opta, Arabia Saudí solo ha marcado tres goles en la primera parte en sus últimos 19 partidos mundialistas, menos de uno cada seis encuentros.

El más reciente fue el 1-1 ante Uruguay, cuando Abdulilah Al-Omari adelantó a Arabia antes del descanso.

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