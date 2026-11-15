No fue un regreso cualquiera para una estrella acostumbrada a generar diversión y deslumbrar a las aficiones con sus toques mágicos, sino que se convirtió en un acontecimiento excepcional que trascendió las fronteras de Italia, después de que los amantes del fútbol de distintas partes del mundo siguieran la reaparición del ganador del Balón de Oro de 2005, quien demostró que su relación con el deporte no ha terminado pese a su alejamiento de las competiciones oficiales durante largos años.

El derbi entre Rávena y Forlì, disputado la noche del domingo dentro de la decimocuarta jornada de la Serie C italiana, fue el acontecimiento más visto en la historia de la competición, después de que el interés por el partido se extendiera más allá de los límites del estadio y llegara a la célebre plaza de Times Square, en Nueva York, donde el encuentro fue proyectado en una de sus pantallas gigantes.

Y el motivo no fue la tradicional rivalidad entre ambos equipos, sino el regreso de uno de los jugadores más talentosos y populares en la historia del fútbol, Ronaldinho, quien decidió volver al ambiente de los partidos oficiales de la mano del Rávena, a sus cuarenta y seis años, según informó el diario español "Marca".

Regreso tras 11 años: Ronaldinho revive los recuerdos del césped

Antes del inicio del partido, el Rávena anunció su once titular para enfrentarse al Forlì, y el nombre de Ronaldinho apareció en la lista inicial, en una sorpresa que alegró a la afición que se congregó en el estadio Bruno Benelli para ver de nuevo a la estrella brasileña.

Ronaldinho se había alejado de los terrenos de juego desde 2015, tras su última experiencia con el Fluminense brasileño, para regresar, después de más de 11 años, a las competiciones oficiales, en una escena que muchos no esperaban que ocurriera.

Y según una estadística de la red "Opta", Ronaldinho volvió a participar en un partido oficial por primera vez en más de 11 años, concretamente tras 11 años y 50 días, a la edad de 46 años y 239 días, teniendo en cuenta que su última aparición había sido el 26 de septiembre de 2015 con la camiseta del Fluminense.

Y pese a que el anuncio de su participación fue recibido en un principio con cierto escepticismo, y algunos lo consideraron un simple paso de marketing para atraer a la afición, la leyenda brasileña saltó efectivamente al terreno de juego, para recibir un recibimiento excepcional por parte de los presentes.

Ronaldinho participó en la posición de extremo izquierdo falso, dentro del sistema de juego 4-3-3 en el que se apoyó Andrea Mandorlini, exentrenador del Inter de Milán, situándose en las zonas ofensivas por detrás del delantero, aprovechando su capacidad para moverse entre líneas y generar ocasiones.

Pase decisivo y calurosos aplausos: 45 minutos de diversión

El plan inicial contemplaba la participación de Ronaldinho durante solo 30 minutos, pero el jugador superó el tiempo previsto y continuó hasta el final de la primera parte, para ofrecer 45 minutos que trajeron a la memoria algunos rasgos de su estilo característico.

El comienzo no fue del todo sencillo, ya que la estrella brasileña necesitó algo de tiempo para entrar en el ambiente del partido, y no tocó el balón por primera vez hasta el minuto seis, cuando se encargó de ejecutar un saque de esquina.

Además, el Rávena afrontó algunas dificultades defensivas, sobre todo porque Ronaldinho no tenía encomendadas grandes funciones defensivas, lo que concedió al Forlì espacios para aprovechar en algunos ataques.

Pero el momento más destacado llegó en el minuto 36, cuando Ronaldinho participó en la construcción de la jugada que terminó en gol, después de enviar un pase, antes de que el balón llegara a Donati.

Este último logró aprovechar la ocasión, para disparar un balón raso y potente desde fuera del área, que el portero del Forlì no pudo atajar, otorgando al Rávena la ventaja por 1-0.

Donati había jugado anteriormente en los clubes Inter de Milán, Bayer Leverkusen, Monza y Lecce, antes de convertirse en el autor del gol que dio la victoria a su equipo en una noche excepcional.

Ronaldinho celebró el gol con evidente entusiasmo, en medio de la reacción de sus compañeros y de la afición, en una escena que reflejó su integración con el equipo y su disfrute del regreso al ambiente de las competiciones.

Y a nivel técnico, el mapa de sus desplazamientos mostró que se situó principalmente entre líneas, donde ocupó el espacio de creador de juego por detrás del delantero, con una actividad notable en el último tercio, y una preferencia por controlar los alrededores del área en lugar de avanzar reiteradamente hacia su interior.

Asimismo, se encargó de ejecutar tres saques de esquina durante su participación, uno de los cuales originó una ocasión peligrosa después de que Donati rematara el balón de cabeza, confirmando que su toque técnico sigue presente pese a los años de ausencia.

Y con el pitido del final de la primera parte, Ronaldinho abandonó el terreno de juego en medio de calurosos aplausos de la afición, que se empeñó en saludarle en una escena que resumió el valor del momento, al margen del resultado o de los cálculos técnicos.

Dida y Serginho en las gradas: un saludo especial a la leyenda

El ambiente excepcional no se limitó a la afición, ya que el estadio Bruno Benelli contó con la presencia de varios nombres vinculados a la trayectoria de Ronaldinho, a la cabeza de ellos Dida y Serginho, sus excompañeros en el Milan y en la selección brasileña.

Dida elogió el regreso de su amigo, durante su intervención en la cadena "Sky Sport" antes del inicio del partido, asegurando que el recibimiento que tuvo Ronaldinho refleja la gran posición de la que goza en los corazones de la afición.

El exportero del Milan dijo: "El ambiente es magnífico, él merece todo esto porque fue un jugador asombroso y capaz de divertirnos. Y gracias a su pasión por la vida, también fue una fuente de inspiración para nosotros, sus compañeros de equipo".

Dida abordó las declaraciones de Neymar, quien describió a Ronaldinho como el mayor jugador de espectáculo en la historia del fútbol, para confirmar su total coincidencia con esa opinión, diciendo: "¡Tiene razón! Yo pienso exactamente como él".

Así, los 45 minutos que disputó Ronaldinho no fueron una simple participación pasajera en un partido de la Serie C italiana, sino una celebración del regreso de uno de los jugadores con más capacidad para convertir el fútbol en diversión pura.

Entre un pase que creó un gol, una sonrisa que no abandonó su rostro y unos aplausos de la afición que le acompañaron hasta la salida del campo, Ronaldinho demostró que algunas leyendas no necesitan mucho tiempo para recuperar los focos: su mera aparición basta para reanudar la historia desde el principio.