Es encomiable la coherencia con la que los responsables del Borussia Dortmund responden desde hace un tiempo a las preguntas sobre los rumores de fichajes de nuevos jugadores que circulan casi a diario. Es decir, no responden. Carsten Cramer, Lars Ricken, Ole Book, Niko Kovac: nadie de este cuarteto se ha desviado hasta ahora de esa línea, pese a los numerosos y, por supuesto, también justificados intentos de los representantes de los medios.

Naturalmente, se obtiene mucha más información cuando se trata de profesionales que ya forman parte de la plantilla del BVB. Aunque este lunes en la rueda de prensa de Kovac antes del partido de estreno en la DFB-Pokal ante el HEBC Hamburg, de la Oberliga, se habló demasiadas veces de las reacciones absurdas en las redes sociales al supuesto lanzamiento de una botella hacia el escudo del Dortmund por parte de Samuele Inacio tras su tarjeta roja contra el HSV. Aun así, el técnico dejó entrever algo en dos casos personales que no solo tiene importancia en el presente inmediato desde el punto de vista deportivo.

Porque la pregunta que más se hacen ahora en el entorno del BVB es, por supuesto: ¿cómo va a sustituir el Borussia al fichaje Giannis Konstantelias, lesionado del ligamento cruzado? En lo que respecta a una posible incorporación como la de Jadon Sancho, Kovac, por supuesto, evitó hacer comentarios. Durante un tiempo parecía encaminarse un fichaje en propiedad de Marcel Regula, del club de la primera división polaca Zaglebie Lubin, pero ahora se habla de un acuerdo para una cesión hasta final de temporada de Ethan Nwaneri, del Arsenal.

Sin embargo, sobre quién tiene opciones de ser utilizado en el partido copero y quizá también más allá en la posición ofensiva de interior izquierdo, Kovac sí fue más claro.

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Sustituto de Giannis Konstantelias: ¿quién entra en consideración en el BVB?

Un posible candidato sería Fabio Silva. El delantero atraviesa también al inicio de su segunda temporada una situación complicada en el BVB. El portugués suele entrar desde el banquillo y no tiene ninguna opción frente a Serhou Guirassy, que cuenta con una gran confianza por parte de Kovac. Igual que ya ocurrió en el mercado de invierno, circulan rumores sobre una posible salida, esta vez alimentados también por las propias declaraciones de Silva.

«No sé qué va a pasar. Naturalmente quiero jugar más partidos como titular y ayudar al equipo. Quiero ser todavía más importante. Si dijera otra cosa, mentiría. Siempre digo la verdad», explicó hace poco Silva tras la Supercopa perdida contra el Bayern (1-2), en la que marcó el único gol del Dortmund.

También en el 2-0 contra el HSV del sábado se quedó fuera, esta vez durante todo el partido. En consecuencia, después se vio a Silva frustrado y molesto, mientras el director deportivo Book prácticamente descartó una salida del jugador de 24 años. Ricken dijo sobre la complicada situación de Silva: «Que un jugador no sea entonces cien por cien feliz forma parte del fútbol. Pero al final somos un equipo y cada uno puede aportar su parte. Eso no se le puede reprochar en absoluto a Fabio. Ya dijimos hace semanas que aquí ningún jugador debe tener la sensación de que tiene que abandonar el club lo antes posible».

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Niko Kovac, sobre Fabio Silva: «Si ahora también cambiamos eso...»

Con la lesión de Konstantelias y la expulsión de Inacio, podría pensarse que aumentarán las opciones de Silva de ser titular. Pero Kovac no lo ve así, como reveló este lunes. «Lo hicimos algunas veces la temporada pasada», dijo sobre las apariciones de Silva hasta ahora en esa posición, aunque desarrolló la idea: «Pero en esta temporada ya tenemos muchos jugadores en esas dos posiciones intermedias. Si ahora también cambiamos eso para abrirle de alguna manera un hueco ahí, entonces se vuelve un poco difícil».

El técnico de 54 años siguió argumentando: «Además, entonces arriba solo tendríamos un delantero. Por eso sí creo que seguirá siendo el que forme la punta de ataque junto a Serhou, y los otros, de los que tenemos varios, jugarán en esas llamadas posiciones intermedias».

El gran problema de Silva hasta ahora ha sido que en sus apenas diez titularidades no convenció ni de lejos tanto como en los 30 partidos en los que entró como revulsivo. Ahí brilló el internacional, una sola vez, con un gran despliegue físico, mucho compromiso y una buena dinámica con la que a menudo alteró la rígida estática del juego del BVB.

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Carney Chukwuemeka: una alternativa lesionada una vez más

Diez de sus once participaciones de gol hasta ahora las firmó Silva en el Dortmund precisamente como suplente. Y todo apunta a que seguirá siendo así, si Kovac no está engañando. Ya la semana pasada dejó claro sobre Silva: «Conoce su papel en el equipo. Serhou Guirassy es nuestro delantero número uno. Él es el aspirante».

De forma parecida de decepcionante, aunque de otro modo, le va a otro fichaje del pasado verano. Carney Chukwuemeka vuelve a hacer honor a su reputación de futbolista constantemente lesionado. En los últimos tres partidos no estuvo disponible para el BVB.

Como ya tantas veces, unos enigmáticos problemas musculares, que el club no especifica con más detalle, vuelven a frenarlo. En la pretemporada, el internacional austríaco solo pudo participar en una parte y media, y su última aparición se remonta ya a más de tres semanas.

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¿Qué dijo Niko Kovac sobre Carney Chukwuemeka como sustituto de Konstantelias?

Sería, no obstante, una alternativa a Konstantelias, como comunicó Kovac. «Seguro que hay varios jugadores que pueden ocupar esa posición, y entre ellos está también Carney. Cada uno le da algo a esa posición, porque no podemos decir que tengamos cinco jugadores que sean como Delias. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Ahí veo a varios jugadores». Para el entrenador, Chukwuemeka «ha hecho sus mejores partidos en esa posición y ahí es donde lo veo en última instancia».

Sin embargo, sigue presente el asunto recurrente que constituye una condición básica innegociable para el fútbol de Kovac: «Tiene que trabajar en la forma física y llegar a ese punto para poder tener también minutos en la Bundesliga». Sigue siendo un camino muy largo: Chukwuemeka promedió 29 minutos en sus hasta ahora 55 partidos con el BVB. Solo en doce ocasiones le alcanzó para ser titular, y solo una vez para completar todo el partido: en abril pasado, en la derrota por 1-2 en Hoffenheim. Fue, de hecho, la primera vez en su carrera que Chukwuemeka estuvo en el campo tanto al pitido inicial como al final.

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Fabio Silva y Carney Chukwuemeka: 45 millones de euros de traspaso con escaso rendimiento

El BVB ha invertido casi 45 millones de euros en Silva y Chukwuemeka, y ha obtenido un rendimiento que hasta ahora no guarda ninguna proporción. La baja de Konstantelias cambia ahora el panorama de personal, pero no las ideas de fondo de Kovac. Para Silva sigue quedando el papel de aspirante de Guirassy, mientras que el habitual lesionado Chukwuemeka primero tiene que ponerse en forma.

Por tanto, la situación de emergencia en el frente izquierdo solo resulta prometedora para ambos a primera vista. Que eso cambie pronto dependerá no en último término de cuánto tiempo tenga que improvisar el Borussia en la posición de interior izquierdo. Hay muchas opciones de que Kovac salga en la copa con Inacio y el fin de semana en la liga contra el Hoffenheim con Maximilian Beier.

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