Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Erling Haaland Norway 2026Getty Images

Traducido por

43 minutos bastan... ¡Haaland, el goleador histórico de Noruega en el Mundial!

Noruega vs Senegal
Noruega
Senegal
World Cup
Irak vs Noruega
Irak
Noruega
Senegal
EE. UU.
Irak

Un goleador implacable ante la portería

Erling Haaland solo necesitó 43 minutos para convertirse en el máximo goleador de Noruega en un Mundial, en su debut.

Haaland marcó dos goles en la victoria 4-1 sobre Irak en la primera jornada del Mundial 2026, a los minutos 29 y 43.

El delantero del Manchester City llegó a dos tantos en fases finales, igualando primero el récord de Kjetil Rekdal y superándolo al lograrlos en solo un partido.

Rikdal marcó sus dos goles en dos ediciones distintas: Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Noruega volvía a un Mundial tras 28 años de ausencia.

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Senegal crest
Senegal
SEN

Con 25 años, el ariete ratifica su condición de estrella mundial y traslada su olfato goleador del Manchester City a la cita planetaria, iniciando su aventura con un récord y un triunfo vital para su selección.

Anuncios