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El entrenador griego Georgios Donis continúa dejando su huella táctica en la selección de Arabia Saudita, desde que asumió el cargo, a través del enfoque en una serie de aspectos tácticos que busca desarrollar, encabezados por la posesión, el balón parado y el pase, además de la introducción de nuevos conceptos relacionados con la presión alta, de cara a los próximos compromisos internacionales.

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Durante su etapa al frente de la selección saudí, Donis ha dirigido más de 42 sesiones de entrenamiento, desde la concentración celebrada en Estados Unidos hasta la actual concentración en Catar, y la naturaleza de los entrenamientos ha revelado los rasgos de la filosofía que el técnico griego desea aplicar con Arabia Saudí.

Según el diario saudí "Asharq Al-Awsat", la posesión del balón encabezó los aspectos trabajados por el cuerpo técnico, después de que Donis dedicara 22 sesiones de entrenamiento a esta faceta, convirtiéndola en el elemento que mayor atención recibió, en una clara señal de su deseo de construir una selección capaz de conservar el balón y controlar el ritmo de los partidos.

El trabajo sobre el balón parado ocupó el segundo lugar, después de que el cuerpo técnico dedicara 15 sesiones a este aspecto, lo que se reflejó de forma positiva en el rendimiento de la selección saudí, tanto en situaciones ofensivas como defensivas, pues esta faceta experimentó una notable evolución en los partidos que el equipo disputó bajo la dirección del técnico griego.

La importancia del trabajo sobre el balón parado quedó patente durante la participación de Arabia Saudí en el Mundial 2026, después de que el gol de Abdulelah Al-Amri ante la selección de Uruguay llegara a raíz de una de estas jugadas, reflejando el valor de centrarse en este aspecto como una de las soluciones en las que apoyarse en los partidos difíciles.

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En cuanto al pase, figuró entre las principales prioridades de entrenamiento de Donis, al considerarlo una de las bases sobre las que sustenta la construcción del juego, especialmente desde las zonas atrasadas, con especial atención a la capacidad de los jugadores para intercambiar el balón bajo la presión del rival y salir con él de forma ordenada, en lugar de recurrir de manera reiterada a los balones largos.

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La actual concentración en Catar presenció una nueva evolución en el programa de entrenamientos, después de que los jugadores de la selección saudí realizaran, durante la segunda sesión, entrenamientos tácticos de presión alta por primera vez, en un paso que refleja el deseo de Donis de ampliar las opciones técnicas de Arabia Saudí y prepararla para enfrentarse a selecciones fuertes y a diferentes estilos de juego.

La selección saudí se prepara para disputar dos test amistosos ante Corea del Sur y Uzbekistán, los días 13 y 17 de noviembre, en el estadio Jassim Bin Hamad de la capital catarí, Doha, dentro del programa de preparación para los próximos compromisos internacionales, con el objetivo de elevar el nivel de disponibilidad de los jugadores y evaluar su estado técnico y físico.

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El duelo ante Corea del Sur reviste una importancia especial, dadas las capacidades técnicas y físicas que posee la selección coreana, además de su apoyo en la velocidad en las transiciones ofensivas y el juego a un ritmo elevado, lo que representa una prueba para las capacidades de la defensa saudí y para el grado en que los jugadores sean capaces de lidiar con la presión del rival durante todo el partido.

Por su parte, a la selección saudí le espera una prueba distinta ante Uzbekistán, que ha mostrado una clara evolución en los últimos años y se apoya en la fuerza física y la organización táctica, lo que brinda a Donis la oportunidad de comprobar la capacidad de sus jugadores para lidiar con los diferentes estilos defensivos y buscar las soluciones necesarias para penetrar las defensas rivales.

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Se espera que el técnico griego aproveche ambos partidos para probar un conjunto de opciones técnicas y evaluar el nivel de compenetración entre las líneas del equipo, además de dar la oportunidad a algunos elementos para demostrar sus capacidades y determinar su grado de disponibilidad para participar en la próxima etapa, lo que le ayudaría a formarse una visión más clara sobre el once titular y las alternativas disponibles.

Tras la conclusión de la actual concentración en Catar, se espera que Donis presente un informe técnico a la dirección técnica de la Federación Saudí de Fútbol, que incluya su evaluación del trabajo realizado y las principales observaciones relativas al nivel de los jugadores y a los aspectos que necesitan mayor desarrollo, como paso previo para establecer un plan claro de cara a las próximas concentraciones.

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Al mismo tiempo, la dirección técnica de la Federación Saudí trabaja en la elaboración de distintos escenarios de futuro, previendo las posibilidades de que Donis continúe o abandone su cargo, de modo que se garantice que el proyecto de desarrollo de las selecciones nacionales no se vea afectado por cualquier posible cambio en los cuerpos técnicos, manteniendo la continuidad del trabajo entre las distintas categorías de edad y evitando empezar desde cero con cada nuevo cuerpo técnico.

Estos pasos tienen como objetivo construir un sistema técnico más estable para la selección saudí, de manera que los cuerpos técnicos sucesivos completen lo que iniciaron sus predecesores, aprovechando los informes y las evaluaciones técnicas para determinar las necesidades de los jugadores y desarrollar sus capacidades, de modo que la decisión futura se base en la realidad de la selección y sus posibilidades, y no sea una mera reacción ante cualquier cambio.