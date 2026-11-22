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La selección sub-17 de Arabia Saudí protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial «Catar 2026» al derrotar 1-0 a Francia en un partido cargado de significado, que confirmó la capacidad del conjunto saudí para levantarse rápidamente tras el tropiezo inicial.

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La victoria no fue solo un triunfo de tres puntos en el camino del torneo, sino la continuación de un notable historial de Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial, en la que nunca ha conocido la derrota. Además, el resultado reabre las cuentas del Grupo D y aviva la lucha por las dos plazas de clasificación.

El triunfo saudí llegó en la noche del domingo, en los campos de la Aspire Academy, en la segunda jornada de la fase de grupos. Con él, el combinado saudí compensó su derrota ante Uruguay en el estreno y dio a sus jugadores un gran impulso anímico antes del duelo decisivo de la última jornada.

Arabia Saudí tuvo que esperar hasta el minuto 73 para traducir su superioridad en un gol de oro, obra de Shaman Al Qahtani, que dio a su país una victoria excepcional sobre Francia.

El tanto llegó tras una jugada bien elaborada que comenzó con una gran arrancada de Zaid Al Bouri por la banda izquierda. El jugador avanzó con el balón, rompió la defensa rival y filtró un preciso pase al hueco para Al Qahtani, que controló y definió con la pierna derecha al fondo de la red, desatando la euforia saudí.

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El gol premió la disciplina que mostró el equipo saudí durante todo el encuentro. Sus jugadores lograron cerrar los espacios al ataque francés y gestionar con inteligencia la presión del rival, sin perder peligro en ataque y a la espera del momento adecuado para asestar el golpe definitivo.

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Un historial excepcional sin derrotas

La victoria ante Francia no fue solo un resultado histórico: con ella, Arabia Saudí mantuvo su historial invicto en la segunda jornada de sus participaciones en el Mundial sub-17, según informó el diario saudí «Al Riyadiyah».

El conjunto saudí eleva así su balance en esta jornada a dos victorias y tres empates. Su historial comenzó con un empate sin goles ante Nigeria el 2 de agosto de 1985 en la ciudad china de Dalian, resultado que repitió ante Brasil el 15 de julio de 1987 en Montreal (Canadá).

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El 12 de junio de 1989, Arabia Saudí empató 2-2 con Guinea en la ciudad escocesa de Edimburgo, y tuvo que esperar hasta el 8 de noviembre de 2025 para lograr su primera victoria en la segunda jornada, al imponerse 3-2 a Nueva Zelanda en Doha.

El triunfo ante Francia refuerza este historial y confirma que la segunda jornada ha sido siempre una cita positiva para el combinado saudí, pese a las diferentes generaciones, rivales y circunstancias que han rodeado sus participaciones mundialistas.

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Del tropiezo ante Uruguay a la caída de Francia

La tarea de Arabia Saudí no era sencilla, sobre todo porque afrontaba el partido con la presión de tener que reaccionar tras haber debutado con una derrota por 2-3 ante Uruguay, en un encuentro vibrante y lleno de alternativas.

El equipo saudí se adelantó dos veces en aquel partido gracias a dos penaltis transformados por Fares Boushaqra, pero no supo mantener la ventaja y se quedó sin puntuar, pese al buen rendimiento ofensivo de sus jugadores.

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Francia, en cambio, llegaba al duelo con la moral por las nubes tras vencer 3-1 a Haití en la primera jornada, en un partido en el que brilló el extremo Luan Merifield con un doblete.

Sin embargo, Arabia Saudí corrigió los errores defensivos que le costaron el primer partido y se mostró mucho más equilibrada y disciplinada, frenando así el arranque perfecto de uno de los grandes favoritos al título.

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El grupo, al rojo vivo

Arabia Saudí suma ya tres puntos y iguala a Francia, mientras que Uruguay lidera la clasificación con tres puntos antes de su partido ante Haití en la noche del domingo. Haití cierra el grupo sin puntos.

La victoria devuelve al conjunto saudí a la pelea, ya que el duelo de la última jornada será decisivo para conocer a los clasificados del Grupo D, a la espera de lo que deparen el resto de resultados.

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Arabia Saudí disputa su quinta participación en la historia del Mundial sub-17, en una edición que se celebra en Catar hasta el próximo 13 de diciembre, y en la que comparte grupo con Francia, Uruguay y Haití.

El combinado saudí encuentra motivación en el recuerdo de su mayor logro en el torneo, el título mundial conquistado en 1989. Aquella coronación sigue siendo un hito en la historia del fútbol saudí y un sueño al que la generación actual aspira a acercarse, después de que su histórica victoria sobre Francia haya reavivado la esperanza de escribir un nuevo capítulo de gloria mundialista.