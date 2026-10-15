El fútbol italiano vivió una de sus peores noches en la Liga de Campeones, después de que sus cuatro representantes —Napoli, Inter de Milán, Como y Roma— perdieran en la misma jornada, encajando 14 goles y sin sumar ni un solo punto.

Según el diario italiano "La Gazzetta dello Sport", es la primera vez en la historia de la Liga de Campeones que cuatro clubes italianos pierden en una misma jornada.

Las cuatro derrotas llegaron en una jornada durísima, marcada por desplomes defensivos y reacciones tardías de los rivales, ya que los nueve goles que anotaron en conjunto los equipos italianos no sirvieron para salvar a ninguno de ellos de la derrota.

La paradoja fue que tres de los cuatro equipos —Napoli, Como y Roma— se adelantaron en el marcador antes de perder el control del partido y caer derrotados, al no ser capaces de mantener su ventaja. El Inter de Milán, en cambio, perdió sin haber logrado ponerse por delante en su partido ante el Club Brujas, que se impuso por 4-3 y le infligió su segunda derrota en la presente edición del torneo.

El Napoli paga el precio de los errores defensivos

El calvario de los clubes italianos comenzó con la derrota del Napoli ante el Villarreal, después de recibir tres goles tras haberse adelantado en el marcador, en un partido en el que el equipo español remontó para ganar por 3-1.

El giro del encuentro llegó tras un error defensivo que dio al Villarreal la oportunidad de volver al partido. El Napoli no supo gestionar la presión y perdió su ventaja, en una escena que reflejó la diferencia entre las exigencias de la competición doméstica y la dureza de los enfrentamientos europeos.

Massimiliano Allegri comentó esa diferencia de nivel: "El nivel de la Liga de Campeones es más alto. Cuando juegas contra equipos medianos y pequeños no te das cuenta, pero cuando juegas en la Champions, sí".

El Como cae ante el Feyenoord pese a ir por delante

El Como, dirigido por Cesc Fábregas, no corrió mejor suerte: también fue incapaz de mantener su ventaja ante el Feyenoord en Róterdam y perdió por 3-2, añadiendo una nueva derrota al balance del fútbol italiano en esa noche.

Igual que el Napoli, el Como pagó el precio de perder el control del partido, después de que su rival lograra darle la vuelta al marcador. Así continuaron las decepciones de los clubes italianos, que comenzaron la jornada con aspiraciones distintas y la terminaron sin ningún resultado positivo.

La Roma se derrumba ante el Real Madrid en 8 minutos

La escena más dolorosa se vivió en el Estadio Olímpico, donde la Roma estuvo cerca de vencer al Real Madrid, dirigido por su exentrenador José Mourinho, antes de que el partido diera un giro dramático en los últimos minutos.

El equipo italiano parecía camino de sacar un resultado positivo, pero el Real Madrid empató en el minuto 85 y después marcó el gol de la victoria por 4-3 en el minuto 90, resolviendo el duelo con un final impactante para los locales.

La portería de la Roma recibió tres goles en solo ocho minutos, después de que el equipo fuera incapaz de aguantar en los momentos decisivos. Perdió así un partido que estuvo cerca de cerrar y puso el punto final a una noche italiana catastrófica en la Liga de Campeones.